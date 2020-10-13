المكسيك تسجل 3542 إصابة جديدة بكورونا و164 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3542 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب تسجيل 164 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لتلك الإحصائية الأخيرة، تكون المكسيك قد سجلت حتى اليوم 821 الفا و45 إصابة بالفيروس، و83 ألفا و945 وفاة.





وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، كافة دول العالم من التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء قناع الوجه والتباعد الاجتماعي وغيرها، حتى إن انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني أنها لن تزيد مجددا.





من جهته، قال المدير العام للمنظمة الدولية الدكتور تادروس أدهانوم - في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة في جنيف - إن العالم يشهد حاليا تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خاصة في أوروبا والأمريكتين، مشيرا إلى أن أعلى عدد من حالات الإصابة سُجِل في الأيام الأربعة الأخيرة في ذات الوقت الذي زاد فيه إشغال المستشفيات وغرف العناية المركزة في المدن.









ونوه أدهانوم، بأن 70 % من هذه الحالات كانت في عشر دول فقط، كما أن نصف الحالات كانت في ثلاث دول فقط.







