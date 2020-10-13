واشنطن بوست: الخدمة السرية تنفق 238 ألف دولار لحماية أبناء ترامب داخل منشآته

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن انفاق جهاز الخدمة السرية الأمريكي 238 ألف دولار، على حماية أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغين.





وقالت الصحيفة، إن ابنة الرئيس إيفانكا ترامب، قامت بأكثر من 12 رحلة خلال فصل الربيع فقط، إلى منتجع ترامب للجولف في نيوجيرسي، بينما كانت الولايات المتحدة تخضع للعزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت أن تكلفة غرف عملاء الخدمة السرية، المرافقين لابناء الرئيس، تكلفت أكثر من المعتاد بمعدل 630 دولار في المتوسط بالليلة الواحدة.





وقالت الصحيفة، إن مبلغ الـ 238 ألف دولار، تم إنفاقهم لصالح مؤسسات ترامب، التي استضافة عملاء الخدمة السرية الذي رافقوا أبناء الرئيس، من أموال دافعي الضرائب.



