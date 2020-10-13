AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن بوست: الخدمة السرية تنفق 238 ألف دولار لحماية أبناء ترامب داخل منشآته

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:56 ص
أبناء ترامب
أبناء ترامب
Advertisements
شريف سيد
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن انفاق جهاز الخدمة السرية الأمريكي 238 ألف دولار، على حماية أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغين. 

وقالت الصحيفة، إن ابنة الرئيس إيفانكا ترامب، قامت بأكثر من 12 رحلة خلال فصل الربيع فقط، إلى منتجع ترامب للجولف في نيوجيرسي، بينما كانت الولايات المتحدة تخضع للعزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وذكرت أن تكلفة غرف عملاء الخدمة السرية، المرافقين لابناء الرئيس، تكلفت أكثر من المعتاد بمعدل 630 دولار في المتوسط بالليلة الواحدة. 

وقالت الصحيفة، إن مبلغ الـ 238 ألف دولار، تم إنفاقهم لصالح مؤسسات ترامب، التي استضافة عملاء الخدمة السرية الذي رافقوا أبناء الرئيس، من أموال دافعي الضرائب. 

فيما لم يقدم البيت الأبيض ولا منظمة ترامب حسابات نهائية حول مقدار أموال دافعي الضرائب التي ذهبت مباشرة إلى أعمال ترامب عبر الخدمة السرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف محرج للرئيس الأمريكي.. ميلانيا ترامب ترفض ملامسة يد زوجها.. فيديو

بسبب حفلات ترامب .. إصابة عملاء الخدمة السرية الأمريكية بـ فيروس كورونا

ترامب رخيص وابنة معتوه.. تسريبات جديدة لشقيقة الرئيس الأمريكي

بلومبرج يقرر إنفاق 100 مليون دولار على حملة بايدن للرئاسة الأمريكية

تقرير: ترامب خطط لتعيين ابنته إيفانكا نائبة له بدلا من مايك بنس

200 أمريكي حياتهم في خطر بسبب ترامب وزوجته ميلانيا وموظفيه

ترشيحاتنا

بعد تسليم الكويت 3 عناصر إخوانية لمصر.. أحمد موسى يستعرض تسريبا جنسيا لإرهابي هارب

كهربا على رأس قائمة الأهلي في رحلة المغرب

ميدو: الزمالك سيحقق موسما ناجحا بامتياز في حالة واحدة

كواليس جديدة من تصوير مسلسل الاختيار.. أمير كرارة: زوجة المنسي كانت كل ما تشوفني في التصوير تعيط

صلَّى على أحد المتوفين مع الأميرة ديانا.. طعن إمام مسجد في بريطانيا

ميدو يوجه نصيحة خاصة لباتشيكو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها