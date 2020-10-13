جريمتان في واحد.. 7 رجال قتلوا طفلا أمام والدته ثم اغتصبوها في الهند

تضاعفت آلام سيدة، مرتين، حيث كانت المرة الأولى عندما قُتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات أمام عينيها ، والمرة الثانية؛ عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل 7 رجال.





وكانت الأم قد ذهبت هي وطفلها إلى أحد البنوك؛ لإنجاز بعض الأعمال ، ولكنها لم تعد إلى المنزل ، حتى عُثِرَ عليها هي وطفلها "القتيل" داخل بركة مياه.





ويُزعم أن الصبي قد خنقه الرجال في مدينة بوكسار الهندية، قبل الاعتداء الجنسي الوحشي على والدته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقد تم إبلاغ الشرطة بالحادث؛ بعد أن قدم والد الضحية- والتي هي في العشرينات من عمرها- بلاغا بهذا الحادث.





وقال ضابط الشرطة "مانوج كومار باثاك" من مركز شرطة مرار: "وفقًا لمعلومات، ذهبت المرأة إلى أحد البنوك مع ابنها لبعض الأعمال، لكنها لم تعد إلى المنزل في الوقت المحدد".





ثم أضاف ضابط الشرطة "وجدها أفراد عائلتها أخيرًا بالقرب من بركة في حوالي الساعة الثالثة صباحًا يوم الأحد، وتم انتشال جثة ابنها من البركة ".





وقال والد المرأة أيضا، إن حفيده قُتل أمام أمه، وحالة الضحية مستقرة في المستشفى.



