محافظ الوادي الجديد: زيادة الخطة الاستثمارية للعام الجاري بنسبة 100%

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، عن استكمال تنفيذ محاور الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الجارى، والتى بلغت قيمتها 269 مليون جنيه للمحافظة، بزيادة فى الاعتمادات المخصصة لهذا العام بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه، مقارنة بخطة العام المالى 2017-2018.





وأضاف المحافظ أن مخصصات العام المالي الماضى، بلغت 203 ملايين جنيه، حيث جرى تنفيذها بنسبة 100%، ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها، إنارة مبنى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بألواح الطاقة الشمسية، وفى إطار جهود المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى إليها، تم إنشاء مبنى فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه قريبا.

اقرا ايضا:

وأكد الزملوط، أنه فى مجال الكهرباء، تعاقدت المحافظة مع شركة استرالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فنى متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة استراليا للتقييم الفنى للمحطات المثيلة.





من جانب اخر أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن ختام فعاليات قافلة طبية لأهالي قرية "الزيات" بمركز بلاط بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 328 مواطنًا.





وأكد أحمد محروس وكيل وزارة الصحه بالمحافظة، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، حيث إن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.