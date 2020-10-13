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أخبار العالم

الجيش الألماني ينشر 15 ألف جندي لمساعدة السلطات المدنية في مواجهة كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- إن نحو 1300 جندي يقدمون المساعدة للإدارة المدنية، وإن الجيش مستعد لنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من أجل هذه المهمة إذا لزم الأمر.

وتلقت الوزارة 1000 طلب من السلطات المحلية من أجل الحصول على دعمها في تنفيذ مهامها.

ونجحت ألمانيا في الحد من انتشار الجائحة بشكل أكبر من الكثير من جيرانها والإبقاء على انخفاض عدد الوفيات، لكن العدد اليومي للإصابات بالفيروس قفز الأسبوع الماضي إلى أكثر من أربعة آلاف، مع تزايد الحالات في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت.

وحذرت الحكومة من أن الأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة، إذ إن الموظفين المحليين المكلفين بتعقب المخالطين لإصابات مؤكدة عبر الهاتف أصبحوا يعملون فوق طاقتهم بسبب تزايد أعداد الحالات.
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