AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يعيد مصر لعصر نهضة محمد علي.. رأي المواطنين عن التعليم الصناعي..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف _ عدسة : علي الخشاب
أثبت التعليم الصناعي فى الفتره الاخيرة انه مستقبل البلد للتقدم بالحرف اليدوية ومساعدة الشباب على إنشاء مشاريع خاصه بهم؛ لذلك تم وضع تخطيط وسياسة تعليمية لتطويره بالفعل، والتي تتضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل وتغيير المناهج وتعديلها حتى تساير التقدم والتكنولوجيا الحديثة مع إدخال بعض التخصصات الجديدة بالمدارس وفقًا لاحتياج سوق العمل.

وقُدِّمَت اقتراحات بانشاء مدارس تعليم صناعي خاصة؛ للاهتمام به كمجال مهم للدراسة، وتمتد فترة هذا التعليم من 3 الي 5 سنوات علي حسب المجال، وينقسم التعليم الفني الصناعي الي 3 مجالات مختلفة وهي: صناعي، وتجاري، وزراعي .

ورصدت عدسة صدي البلد اراء المواطنين في الشارع حول التعليم الصناعي الخاص، وجاءت كالآتى:

قال أنس خالد "بالطبع هي فكرة رائعة لانها ستطور التكنولوجيا والمهن الفنية، وهي مثال يحتذي به ومشرِّف لقطاع الصناعة".

واوضح عماد السيد أن "التعليم الصناعي هو تعليم متوسط ليس سيئا، ولكن ما يعيبه ان من يلتحق به سيكمل باقي حياته علي هذا النحو، ولا يمكن له الالتحاق باي وظائف ليست حرفية".

واكد امجد كمال "أن الاتجاه للتعليم الصناعي؛ فكرة جيدة، وبها عدة مميزات به، ففي ظل قله الوظائف في سوق العمل؛ التعليم الصناعي هو الافضل؛ لان الطالب سيتعلم حرفة تنفعه في المستقبل".

واضاف احمد شريف " ان التعليم الصناعي به جانبين ايجابي وسلبي، حيث يتمثل الايجابي في ان هناك أشخاص كثيرين تريدون التعليم الصناعي بشكل جيد؛ لكي يستفيدوا منه اقصي استفادة، وايضا اعتماد المصانع وكثير من الشركات علي الحرف في جميع المجالات.. اما عن السلبي في الامر؛ انه سيجعل مجاميع دخول المدارس الصناعية عالية جدا، وسيجعل التعليم الخاص بمجاميع اقل، وقد يؤدي ذلك لوجود جشع واستغلال من بعض المدارس في المصاريف الدراسية".

ويقول كريم هاني "كانت من أفضل المدارس منذ أيام محمد علي باشا، حيث كان الاعتماد الكُلِّي على الحرف اليدوية والصناعية، وسيجعل البلد تنهض من جديد، مثلما كان في السابق، عندما كانت مصر رائدة في جميع المجالات الصناعية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى الكمار: إنشاء المجمعات الصناعية سيحقق طفرة اقتصادية في كل المحافظات

برلمانى: استمرار معارض الحرف اليدوية والتراثية تهدف للارتقاء بالصناعات الصغيرة وتسويقها

الحرف اليدويه تخاطب وزيرة الصناعة لتخصيص مكان لمشروع اسيوط للسجاد بمعرض تراثنا

أول أكتوبر الحرف اليدوية تشارك بسوق مصر لمستلزمات الأسر والمدارس

هشام الجزار: يجب إعادة الهيبة للمدارس الفنية والحرفية في مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

الذكريات البلهاء.. رسالة غريبة من بسمة وهبة لجمهورها على إنستجرام.. شاهد

برسالة مؤثرة.. أحدث ظهور لـ أبوجبل من مباراة حرس الحدود.. شاهد

خاص.. تعرف على سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم

كواليس جديدة من تصوير مسلسل الاختيار.. أمير كرارة: زوجة المنسي كانت كل ما تشوفني في التصوير تعيط

في ذكرى ميلاد فؤاد شفيق.. تعرف على شقيقه الفنان الشهير

بعد زفافه.. أول رسالة من محمد فضل شاكر لزوجته كاترينا مراد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سر نجاح أشيك وأصغر سيارة فى العالم.. ميني كوبر

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور