يعيد مصر لعصر نهضة محمد علي.. رأي المواطنين عن التعليم الصناعي..فيديو

أثبت التعليم الصناعي فى الفتره الاخيرة انه مستقبل البلد للتقدم بالحرف اليدوية ومساعدة الشباب على إنشاء مشاريع خاصه بهم؛ لذلك تم وضع تخطيط وسياسة تعليمية لتطويره بالفعل، والتي تتضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل وتغيير المناهج وتعديلها حتى تساير التقدم والتكنولوجيا الحديثة مع إدخال بعض التخصصات الجديدة بالمدارس وفقًا لاحتياج سوق العمل.





وقُدِّمَت اقتراحات بانشاء مدارس تعليم صناعي خاصة؛ للاهتمام به كمجال مهم للدراسة، وتمتد فترة هذا التعليم من 3 الي 5 سنوات علي حسب المجال، وينقسم التعليم الفني الصناعي الي 3 مجالات مختلفة وهي: صناعي، وتجاري، وزراعي .





ورصدت عدسة صدي البلد اراء المواطنين في الشارع حول التعليم الصناعي الخاص، وجاءت كالآتى:





قال أنس خالد "بالطبع هي فكرة رائعة لانها ستطور التكنولوجيا والمهن الفنية، وهي مثال يحتذي به ومشرِّف لقطاع الصناعة".





واوضح عماد السيد أن "التعليم الصناعي هو تعليم متوسط ليس سيئا، ولكن ما يعيبه ان من يلتحق به سيكمل باقي حياته علي هذا النحو، ولا يمكن له الالتحاق باي وظائف ليست حرفية".





واكد امجد كمال "أن الاتجاه للتعليم الصناعي؛ فكرة جيدة، وبها عدة مميزات به، ففي ظل قله الوظائف في سوق العمل؛ التعليم الصناعي هو الافضل؛ لان الطالب سيتعلم حرفة تنفعه في المستقبل".





واضاف احمد شريف " ان التعليم الصناعي به جانبين ايجابي وسلبي، حيث يتمثل الايجابي في ان هناك أشخاص كثيرين تريدون التعليم الصناعي بشكل جيد؛ لكي يستفيدوا منه اقصي استفادة ، وايضا اعتماد المصانع وكثير من الشركات علي الحرف في جميع المجالات.. اما عن السلبي في الامر؛ انه سيجعل مجاميع دخول المدارس الصناعية عالية جدا ، وسيجعل التعليم الخاص بمجاميع اقل، وقد يؤدي ذلك لوجود جشع واستغلال من بعض المدارس في المصاريف الدراسية".



