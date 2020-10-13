بينهم مسنة وطفل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق السريع بسوهاج

أصيب 5 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق السريع عند قرية أولاد يحيى الحاجر، التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة ، عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا ، من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة دار السلام، عن ورود إشارة من إدارة النجدة ، بانقلاب سيارة ملاكي عن القرية المشار إليها آنفا.





وبالانتقال والفحص؛ تبين إصابة كلًا من:"محمود. ح. م"، 29 سنة، باشتباه كسر باليد اليمني وجروح وكدمات، و"هاني. ن. م"، 49 سنة، بكدمات وسحجات بالذراعين، و"محمد. ع. ن"، 7 سنوات، بنزيف بالأنف، و"أمثال. ف. ص"، 55 سنة، بكدمة في الصدر، و"ح. م. أ"، 60 سنة، بكدمة في الرأس، وجميعهم من أسرة واحدة.





وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



