حدث ليلا.. 7 رجال قتلوا طفلا أمام والدته ثم اغتصبوها.. الشرطة الكندية تحقق في تهديدات ضد مسجد بـ تورونتو

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:





في ذكرى ميلاد فؤاد شفيق.. وضع شرطا غريبا لتمثيل مشهد مع أم كلثوم تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق الذي ولد في 13 أكتوبر من عام 1899 ورحل عن دنيانا في 2 سبتمبر من عام 1964.





لأول مرة منذ شهرين.. الصين تسجل إصابات محلية بكورونا أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض عن اليوم السابق.





جريمتان في واحد.. 7 رجال قتلوا طفلا أمام والدته ثم اغتصبوها في الهند تضاعفت آلام سيدة، مرتين، حيث كانت المرة الأولى عندما قُتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات أمام عينيها، والمرة الثانية؛ عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل 7 رجال.





روسيا تعلن موعد تطعيم شعبها بـ لقاح كورونا الجديد أعلن كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بداية استخدام لقاح "سبوتنيك V" الخاص بفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في روسيا في أواخر أكتوبر الجاري، وأوائل نوفمبر المقبل.





قبل تكرار كارثة مذبحة نيوزيلندا.. الشرطة الكندية تحقق في تهديدات ضد مسجد بـ تورونتو أعلنت الشرطة الكندية أنها تجري تحقيقات بعد أن تلقى مسجد في تورونتو رسائل تهديد، يوم السبت، تستهدف حياة أعضائه. ووفقا للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، فإن واحدة على الأقل من الرسائل التي تم إرسالها يوم السبت، هددت بشن عمليات إطلاق نار جماعية مماثلة لتلك التي وقعت في عام 2019 في مسجدين في نيوزيلندا خلفت 51 قتيلا.





وزير الأوقاف: مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه قضية أمن قومي مصري وعربي أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه قضية أمن قومي مصري وعربي.





قبل بدء الدراسة.. تصريحات مهمة من وزير التعليم لـ الطلاب وأولياء الأمور حل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون اي". وتحدث شوقي عن ملامح العام الدراسي الجديد قبل انطلاقه بأيام، وشرح طريقة تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.





الجيش الألماني ينشر 15 ألف جندي لمساعدة السلطات المدنية في مواجهة كورونا أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.























