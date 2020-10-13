موجز السوشيال ميديا: رسالة غريبة من بسمة وهبة لجمهورها.. رامي جمال يغازل متابعيه بعدة صور.. وأبو جبل يُغرِّد عن مباراة حرس الحدود

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









نشر حارس مرمى نادي الزمالك محمد ابو جبل مجموعة صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر أبوجبل خلال المباراة التى جمعت بين الزمالك وحرس الحدود بالأمس على استاد المكس بالإسكندرية













نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بسمة وهبة في الصورة، بـ"لوك" شبابي كاجوال، من أمام أحد المطاعم في فرنسا.













نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت هالة صدقي رفقة بعض من أصدقائها الفنانين،













نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الصورة بوست له من على الفيسبوك يمازح فيه جمهوره













نشر الفنان عمر كمال فيديو جديدا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر خلاله برفقه حمو بيكا، وهما يمازحان زوجة الأخير، ويقول: " اى بنوته اسمها سارة بتكون قمر.. والحياة معاها زبادى خلاط.. يا احلي سارة فى الدنيا".