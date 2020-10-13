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أخبار العالم

مطالبات بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية وخفض رسوم السفر.. تفاصيل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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ميس رضا
أسفر المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي الذي عقد في السعودية عن توصيات مهمة تتعلق بالسفر والتنقل بين الدول العربية مع عدد من التوصيات الأخرى الخاصة بتدابير السفر في زمن جائحة كورونا.

وأوصى المشاركون في المؤتمر من عدد من الدول العربية والمنظمات السياحية بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، ووضع بروتكول موحد للسياحة العربية.

من جهته، قال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة في الإمارات محمد خميس بن حارب المهيري، إن "الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة كورونا، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة".

وأكد المهيري، أن "نجاح بلاده في صناعة السياحة جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة في القطاع، وأهلها لعبور الأزمة الراهنة بكفاءة من حيث اتباع أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة، واستخدام التكنولوجيا في الكشف السريع والتحاليل المطلوبة".

ودعا، إلى ضرورة التعايش مع الظرف الراهن، واتخاذ إجراءات واضحة وموحدة في جميع الدول العربية، ما يسمح باستئناف السياحة البينية بسهولة.
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