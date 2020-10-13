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أخبار العالم

عقب اتخاذه ترامب إلها.. وفاة هندي بسبب إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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شريف سيد
توفي رجل هندي عقب تعرضه لسكتة قلبية بعد أربعة أيام من الصيام والصلاة من أجل شفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن الهندي بوسا كريشنا، تعرض لأزمة أثناء تواجده مع العائلة في ولاية تيلانجانا الهندية.


وأضافت أنه، عقب نقل البالغ من العمر 33 عاما، إلى المستشفى توفى، وتبين تعرضه لسكتة قلبية، بسبب الامتناع عن الأكل والصلاة من أجل صحة ترامب.


وقال ابن عمه بي فيفيك لصحيفة "إنديان إكسبرس": "لقد أصيب بالاكتئاب بعد أن سمع عن إصابة ترامب بفيروس كورونا". مضيفا: ""لم يكن يأكل. عندما نقلناه إلى المستشفى، أعلن الأطباء وفاته. سبب الوفاة هو السكتة القلبية".


وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا العام أن كريشنا بدأ في متابعة ترامب ودعوته بقوة باعتباره "إلهه" بعد رؤيته في المنام. كما نصب تمثالا بطول 6 أقدام تكريما لترامب.


وأطلق هذا الشخص على منزله اسم "ترامب تيمبل"، كما احتفل بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي بتزيين منزله هذا العام.


يذكر أن الرئيس الأمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل أن ينقل إلى مستشفى وألتر ريد العسكري، ويخرج منه عقب 3 أيام فقط من العلاج.
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