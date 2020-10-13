تكريم طالب بالعريش لفوزه في مسابقة فرسان القراءة



وقالت فاطمه البرلسي توجبه المكتبات، بان المسابقة تهدف إلى تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحليل، بالإضافة إلى زرع التفكير الإبداعي في نفوس الطلاب، من خلال مناقشة كل مرحلة في موضوعات متعددة.



وقد تضمّن المسابقة ، موضوعات خاصة بالبيئة المحيطة بالإنسان، والمواطنة ودورها في تحقيق السلام الاجتماعي وأسئلة في المعلومات العامة حول مختلف الموضوعات وكذلك المهارات المكتبية من ناحية التصنيف والتسجيل والرصد.



حيث تمثلت شروط المسابقة فيما يلي :بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية ، قراءة الكتب التي تتحدث عن الموضوعات الآتية : المواطنة وحب الوطن ٢-البيئة والحفاظ عليها من التلوث.



وبالنسبة لكتب المرحلة الإعدادية ، تضمنت قراءة الكتب التي تتحدث عن نبذ العنف والإرهاب والتطرف ، و الغذاء الصحي ، و الحفاظ على المياه.



أما عن كتب المرحلة الثانوية تضمنت قراءة كتب تتحدث عن التوعية بأهمية القراءة ومحو الأمية ، و التوعية بالمخدرات واصرارها ، و الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة، وقد تم خلال هذه المسابقة مناقشة الطلاب في الموضوعات السابق ذكرها ، بالاضافة إلى المناقشة في بعض مهارات المكتبة.



كما تم تكريم مديرة إدارة المدرسة ريهام الحارون وتوجيه المكتبات بقيادة فاطمة البرلسي.