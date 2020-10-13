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تعليم

تكريم طالب بالعريش لفوزه في مسابقة فرسان القراءة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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احمد صالح
كرمت مني ابو المعاطي مدير عام إدارة العريش التعليمية محافظة شمال سيناء ، الطالب عبد الرحمن أشرف، وذلك لفوزه بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة"فرسان القراءة" ، والتي تنظمها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سنويا بين طلاب المدارس علي مستوي الجمهوريه من اجل الاهتمام بتنمية مهارة القراءة لديهم.

وقالت فاطمه البرلسي توجبه المكتبات، بان المسابقة تهدف إلى تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحليل، بالإضافة إلى زرع التفكير الإبداعي في نفوس الطلاب، من خلال مناقشة كل مرحلة في موضوعات متعددة.

وقد تضمّن المسابقة ، موضوعات خاصة بالبيئة المحيطة بالإنسان، والمواطنة ودورها في تحقيق السلام الاجتماعي وأسئلة في المعلومات العامة حول مختلف الموضوعات وكذلك المهارات المكتبية من ناحية التصنيف والتسجيل والرصد.

حيث تمثلت شروط المسابقة فيما يلي :بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية ، قراءة الكتب التي تتحدث عن الموضوعات الآتية : المواطنة وحب الوطن ٢-البيئة والحفاظ عليها من التلوث.

وبالنسبة لكتب المرحلة الإعدادية ، تضمنت قراءة الكتب التي تتحدث عن نبذ العنف والإرهاب والتطرف ، و الغذاء الصحي ، و الحفاظ على المياه.

أما عن كتب المرحلة الثانوية تضمنت قراءة كتب تتحدث عن التوعية بأهمية القراءة ومحو الأمية ، و التوعية بالمخدرات واصرارها ، و الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة، وقد تم خلال هذه المسابقة مناقشة الطلاب في الموضوعات السابق ذكرها ، بالاضافة إلى المناقشة في بعض مهارات المكتبة.

كما تم تكريم مديرة إدارة المدرسة ريهام الحارون وتوجيه المكتبات بقيادة فاطمة البرلسي.
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