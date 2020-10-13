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فن

أحمد فؤاد سليم ينضم لمسرحية "الوصية"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم
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شيرى نبيل
يشارك الفنان أحمد فؤاد سليم في مسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال، والتي سيتم عرضها أواخر شهر أكتوبر على المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي ولمدة ثلاثة أيام.

وتتناول قصصا إنسانية عن شهداء الوطن، والمسرحية تأليف الكاتب أيمن سلامة ورشح لبطولتها الفنانون محمود حافظ وميدو عادل وألحان المهدي وبسنت صيام والمطربة مي فاروق.

ويشارك أحمد فؤاد سليم فى بطولة "هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء مع أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

الفنان أحمد فؤاد سليم خريج  المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978، وبدأ مشواره الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية (الصعايدة وصلوا) عام 1989، وفي السينما  شارك في العديد من الأعمال منها فيلم (الحدق يفهم)، وفيلم (المهاجر) عام 1994، ثم إختاره المخرج الراحل يوسف شاهين من أجل المشاركة في فيلم (المصير) والذي كان نقطة تحول متميزة في مشواره الفني، بينما على صعيد الدراما التلفزيونية شارك في عشرات الأعمال من أبرزها  (ذو النون المصري، قاسم أمين، الليل وآخره، المواطن اكس، الخواجة عبد القادر)

 
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