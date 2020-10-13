المبيت ممنوع.. دير مار جرجس بالأقصر يعلن ضوابط احتفالاته فى ظل كورونا

اعلن دير مار جرجس بالرزيقات بالبر الغربى لمحافظة الأقصر، في بيان له ، أنه بناء على تعليمات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلي للدير واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، تقرر قصر إحتفالات الدير لهذا العام 2020، علي الزيارة فقط.









وأشار البيان إلى عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيًا، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال والتي تبدأ في 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر 2020 المقبل.





ونوه الدير مار جرجس على أنه يجب على جميع الزوار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة "ماسك طبي" ومراعاة التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



