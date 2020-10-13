لإتاحة فرص عمل وتنفيذ مشروعات للمستفيدين.. برلماني يطالب بإلغاء برنامج تكافل وكرامة

طالب النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، الحكومة بإلغاء برنامج تكافل وكرامة على أن يتم إتاحة فرص عمل أو مشروعات صغيرة للمستفيدين من البرنامج لتشجيعهم على العمل والإنتاج خاصة في ظل وجود العديد منهم قادرين على العمل.





وأوضح طعيمة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب مطالبته بإلغاء البرنامج يأتي في ظل وجود العديد من غير المستحقين يتقاضون شهريا معاش تكافل وكرامة، فضلا عن تحايل البعض للحصول على المعاش دون وجه حق، كما أنه يشجع العديد من القادرين على التواكل وعدم العمل.





وأشار إلى أنه يتلقى العديد من الطلبات في الدائرة من مواطنين قادرين على العمل لضمهم في معاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه يرفض هذه الطلبات ويطالبهم بالبحث عن عمل أفضل خاصة في ظل قلة معاش البرنامج والمقدر بـ450 جنيها تقريبا.





كما طالب الحكومة بضرورة توفير العديد من فرص العمل والمشروعات الصغيرة خاصة في الأقاليم والمدن البعيدة عن العاصمة، حتى يتمكن الشباب والقادرين على العمل في وظائف بدلا من الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية.