رشا مجدي: الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين تعمل باحترافية كبيرة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين ، يخوض الانتخابات البرلمانية تحت شعار "معًا من أجل مصر"، برمز المدفع، لافتة إلى أن الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين تعمل باحترافية كبيرة.





وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد: والذى يرأس تحرير الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن «النائب محمد أبو العينين قدم مفاجآت لأهالي الدقي، في لقاء شهده عدد هائل من الشباب، وأهالي الدائرة كانوا يتمنون دائما أن يمثلهم برلماني بحجم النائب محمد أبو العينين».





وتابعت أن النائب محمد أبو العينين يقوم بتدشين مبادرات كبيرة لأهالى الجيزة كل يوم، ويقوم بعمل مؤتمرات جماهيرية حاشدة في إطار حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخوضها عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.





وأكدت أن النائب محمد أبو العينين حريص على التواصل مع أهله فى الجيزة والدقى والعجوزة بأكثر من وسيلة.





وزف النائب محمد أبو العينين بشرى سارة للمتفوقين من أبناء دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، بمنحهم منحا دراسية مجانية بجامعة النيل، بالإضافة إلى تشغيل 10 خريجين سنويا.





وتلقى النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي، ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، رسالة شكر وعرفان من جامعة النيل الأهلية، تقديرًا لقيام مجموعة كليوباترا، بتحمل مصاريف الدراسة لعشرة طلاب من المتفوقين، والذين يتقدمون للمرة الأولى للدراسة في الجامعة المذكورة، وذلك بداية من العام الدراسي 2019/2020.





أكد أبو العينين في كلمته أن شعار حملته «معا من أجل مصر» وهذا الشعار الذي يجمعنا ويوحد قلوبنا وعقولنا، ونقوله للعالم أجمع، مضيفا أنه في خدمة أهالي الجيزة بصرف النظر عن الانتخابات.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الدائرة، وقسمت فرق العمل إلى 3 فرق لرصد كل كبيرة وصغيرة عن مشكلات الدائرة، قائلًا: “أخذت عهدا على نفسي أن أكون تحت أمركم في كل مكان”.





وتابع النائب أبو العينين: «أعاهدكم أن نبدأ المشوار معا خلال الفترة المقبلة، وفى فترة وجيزة سننتهي من الدراسات المستفيضة لكل مشكلات الدائرة، لأن الجيزة تستحق ذلك لأنها محافظة عريقة يمتد تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، والله سبحانه وتعالى منح مصر قائدًا عظيمًا استطاع أن يغير مجرى التاريخ، وأنقذ مصر من احتلال الثروات والعقول، وهو أول من ألقى بنفسه أمام كل التحديات التي كانت وقتها».





وأكد النائب أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يجهز القوات المسلحة على أعلى مستوى، من خلال شراء أحدث الأسلحة المتطورة عالميا، لأنه أدرك جيدا أن القوة هي التي تحمي الشعوب، وشاهدنا ذلك جيدا أثناء أزمة ليبيا وكيف أرسلت مصر للعالم رسالة قوية ممنوع الاقتراب من حدود معينة على الحدود الغربية.





واستطرد أبو العينين : “مصر كانت تعاني الضعف والهوان منذ 2011 وكيف استطاع الرئيس أن يعبر بمصر من عنق الزجاجة لتحقق مصر أعلى معدل تنمية بين دول العالم، نحن الآن نحتفل بالنصر الاقتصادي العظيم والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي تحققت على يد الرئيس السيسي، ووجه النائب محمد أبو العينين تحية عظيمة باسم شعب الجيزة للرئيس السيسي على كل هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.





وأشار أبو العينين إلى أنه تواصل مع محافظ الجيزة لعمل ممشى بطول الكورنيش لكي يستمتع المواطن الجيزاوي بالنيل، وسيتم رصف جميع الطرق الداخلية، وقام بإرسال طلب للمحافظ برصف وإنارة شوارع دائرة الناحية وسيتم التنفيذ في أقرب وقت.



