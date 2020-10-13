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أخبار العالم

رحلة البحث عن أمير .. السعودية تكثف البحث عن مفقود الشرائع بمكة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
شرطة مكة
شرطة مكة
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ميس رضا
تغيب شاب سعودي يدعى أمير المفرجي ، يقطن بمنطقة الشرائع بالمملكة العربية السعودية من يوم الأحد الماضى حتى اليوم، دون توافر اى بيانات تفيد بالعثور عليه. 

وتكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة ، البحث عن المفقود أمير المفرجي البالغ من العمر (16 عامًا) بعد إبلاغهم باختفائه من منزله بالشرائع، ولم يعد حتى اللحظة.

وناشد أهالى المفقود عبر الصحف والمواقع الإخبارية فى المملكة وخارجها، بالمساعدة في البحث عنه بعدما فُقد منذ يوم الأحد الماضي بعد خروجه من منزل ذويه، ولم يعد حتى اللحظة.

وحسب الإجراءات التى اتخذتها أسرة المفرجي،  إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم "أمير المفرجي" في (16 عامًا) منذ يوم الأحد الماضي من منزلهم بالشرائع بمكة المكرمة، وكان يرتدي "تي شيرت" أسود وبنطال "جينز"، وحتى الآن لم نعثر عليه.

وناشد مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل على الجوال الآتي: 055554766 .
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