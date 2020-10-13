كنوز الحرف اليدوية تتألق في معرض تراثنا

عرضت فضائية دى أم سى، ببرنامج 8 الصبح ، تقريرًا من داخل معرض تراثنا.





وقالت مها شتا، عارضة ب معرض تراثنا ، إنها شاركت العام الماضى بالمعرض ، وهذه السنة هى الثانية لها ، إلى جانب مشاركتها بمعرض تراثنا بمنتدى شباب العالم.





وأضافت عارضة بمعرض تراثنا ، أنها تشارك فى صناعة الحقائب اليدوية ، بفكر مصرى جديد ، مؤكدة أن الحقيبة الواحدة يمكن أرتدائها بعدة طرق مختلفة ومبتكرة.





عارضة بمعرض تراثنا ، إلى أن ذلك يعمل على توفير المال فى شراء أكثر من شكل للحقيبة ، مع تشجيع المنتج المصرى بألوانه المختلفة التى تناسب طلاب الجامعات و المرأة العاملة. وأشارت





وتابعت عارضة بمعرض تراثنا ، أن الجميع هنا مختلف عن الأخر فى عمله ، والكل يحاول أن يبدع فى عمله ليخرج العمل المصرى فى أبهى صوره.



