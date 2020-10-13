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كنوز الحرف اليدوية تتألق في معرض تراثنا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:24 ص
عارضة بمعرض تراثنا
عارضة بمعرض تراثنا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية دى أم سى، ببرنامج 8 الصبح ، تقريرًا من داخل معرض تراثنا.

وقالت مها شتا، عارضة بمعرض تراثنا ، إنها شاركت العام الماضى بالمعرض ، وهذه السنة هى الثانية لها ، إلى جانب مشاركتها بمعرض تراثنا بمنتدى شباب العالم.

وأضافت عارضة بمعرض تراثنا ، أنها تشارك فى صناعة الحقائب اليدوية ، بفكر مصرى جديد ، مؤكدة أن الحقيبة الواحدة يمكن أرتدائها بعدة طرق مختلفة ومبتكرة.

وأشارت عارضة بمعرض تراثنا ،إلى أن ذلك يعمل على توفير المال فى شراء أكثر من شكل للحقيبة ، مع تشجيع المنتج المصرى بألوانه المختلفة التى تناسب طلاب الجامعات و المرأة العاملة.

وتابعت  عارضة بمعرض تراثنا ، أن الجميع هنا مختلف عن الأخر فى عمله ، والكل يحاول أن يبدع فى عمله ليخرج العمل المصرى فى أبهى صوره.

يشارك برنامج كريتيف إيجيبت "العلامة التجارية المصرية الأولى لـ الحرف اليدوية المصرية" والتابع لمركز تحديث الصناعة في فعاليات معرض تراثنا للحرف الذي يعتبر أكبر وأهم ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية والمقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويمثل تواجد "كريتيف إيجيبت" في المعرض مشاركة متميزة، حيث يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 مورد من مختلف محافظات مصر، وتضم أيضا حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.
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