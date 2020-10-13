رشا مجدي: أبو العينين يحرص على التواصل مع أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بأكثر من وسيلة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين ، يخوض الانتخابات البرلمانية تحت شعار " معًا من أجل مصر"، برمز المدفع، لافتة إلى أن النائب محمد أبو العينين يقوم بتدشين مبادرات عديدة لأهالى الجيزة كل يوم، ويقوم بعقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة في إطار حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخوضها عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.





وأضافت رشا مجدي،خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين حريص على التواصل مع أهله فى الجيزة والدقى والعجوزة بأكثر من وسيلة.





وتابعت أن النائب محمد أبو العينين قدم مفاجآت لأهالي الدقي، خلال لقاء شهده عدد هائل من الشباب، والسيدات وكبار أهالى المنطقة.





وزف النائب محمد أبو العينين بشرى سارة للمتفوقين من أبناء دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، بمنحهم منحا دراسية مجانية بجامعة النيل، بالإضافة إلى تشغيل 10 خريجين سنويا.





وتلقى النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي، ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، رسالة شكر وعرفان من جامعة النيل الأهلية، تقديرًا لقيام مجموعة كليوباترا، بتحمل مصاريف الدراسة لعشرة طلاب من المتفوقين، والذين يتقدمون للمرة الأولى للدراسة في الجامعة المذكورة، وذلك بداية من العام الدراسي 2019/2020.





وأكد أبو العينين في كلمته أن شعار حملته «معا من أجل مصر» وهذا الشعار الذي يجمعنا ويوحد قلوبنا وعقولنا، ونقوله للعالم أجمع، مضيفا أنه في خدمة أهالي الجيزة بصرف النظر عن الانتخابات.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الدائرة، وقسمت فرق العمل إلى 3 فرق لرصد كل كبيرة وصغيرة عن مشكلات الدائرة، قائلًا: “أخذت عهد على نفسي أن أكون تحت أمركم في كل مكان”.





وتابع النائب أبو العينين: «أعاهدكم أنه خلال الفترة المقبلة نبدأ المشوار معا من اليوم، وخلال فترة وجيزة تنتهي من الدراسات المستفيضة لكل مشكلات الدائرة، لأن الجيزة تستحق ذلك لأنها محافظة عريقة يمتد تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، والله سبحانه وتعالى منح مصر قائدًا عظيمًا استطاع أن يغير مجرى التاريخ، وأنقذ مصر من احتلال الثروات والعقول، وهو أول من ألقي بنفسه أمام كل التحديات التي كانت وقتها ».





وأكد النائب أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يجهز القوات المسلحة على أعلى مستوى، من خلال شراء أحدث الأسلحة المتطورة عالميا، لأنه أدرك جيدا أن القوة هي التي تحمي الشعوب، وشاهدنا ذلك جيدا أثناء أزمة ليبيا وكيف أرسلت مصر للعالم رسالة قوية ممنوع الاقتراب من حدود معينة على الحدود الغربية.





واستطرد أبو العينين: “مصر كانت تعاني الضعف والهوان منذ 2011 وكيف استطاع الرئيس أن يعبر بمصر من عنق الزجاجة لتحقق مصر أعلى معدل تنمية بين دول العالم، نحن الآن نحتفل بالنصر الاقتصادي العظيم والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي تحققت على يد الرئيس السيسي، ووجه النائب محمد ابو العنين تحية عظيمة باسم شعب الجيزة للرئيس السيسي علي كل هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.





وأشار أبو العينين إلى أنه تواصل مع محافظ الجيزة لعمل ممشى بطول الكورنيش لكي يستمتع المواطن الجيزاوي بالنيل، وسيتم رصف جميع الطرق الداخلية، وأرسل له لرصف وإنارة شوارع دائرة الناحية وسيتم التنفيذ في أقرب وقت.



