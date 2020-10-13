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تعليم

عباس مصطفى منسقا لشئون الاحتياجات والمخازن.. ومحمود كمال للخطط التعليمية بـ جنوب الوادى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
المعينين الجدد
المعينين الجدد
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يوسف رجب

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارا  بتعيين الدكتور عباس مصطفى عباس، المدرس بكلية الحقوق، منسقا للجامعة لشئون الاحتياجات والمخازن.


كما أصدر رئيس الجامعة، قرارا بتكليف الدكتور محمود كمال المدرس بكلية التجارة منسقا للجامعة للخطط التعليمية والمباني الدراسية.


جدير بالذكر أن الدكتور عباس مصطفى، يشغل منصب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بكلية الحقوق ومدير مركز القياس والتقويم ومديرًا لوحدة التعليم الالكتروني بالكلية ومستشار لجنة الأسر والاتحادات الطلابية.


فيما شغل الدكتور محمود كمال، منصب نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بكلية التجارة والمشرف الاكاديمي لبرامج الدراسات العليا بالكلية ومنسق عام التدريب بمركز تنمية المهارات البشرية والتحليل الاحصائي.


يذكر أن جامعة جنوب الوادي، دفعت بعدد من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس، لتولى عدد من المناصب القيادية فى الفترة الأخيرة، تماشيًا مع توجه الدولة لدعم الشباب فى مختلف المواقع القيادية.


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