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فن

بإطلالة جذابة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ندى فكرى

نشرت الفنانة نوال الزغبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهرت  نوال الزغبى  في الصورة بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها. 


وعلقت علي الصورة قائلة: "My mood today

قلبي اسالو منك قلو الا غرامك ما الو ما عليش تزعل هالدني وعينيك اوعا يزعلوا"


يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.


جدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.


وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها على تويتر: "‏وطنيتي وانتمائي للبنان وحده دون أي حزب أو طرف سياسي أمر قديم كتير، وبتعرفوه من زمان".


وأضافت: "ما حدا في يزايد علي واتهاماتكم الناقصة بلوها واشربوا ميتها.. وصحتين سلف، ‎لبنان‎، لبنان، لبنان فقط".

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