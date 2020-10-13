رشا مجدي: محمد أبو العينين أنشأ صالون النائب لمناقشة مشكلات الدائرة "فيديو"

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين يعشق الجيزة ويعمل بكل قوة ليلبي أحلام وطموحات أهلها وشبابها، مؤكدة حرصه على التواصل مع أهله في الجيزة والدقي والعجوزة، بأكثر من وسيلة لكي يستطيعوا توصيل صوتهم ومشاكلهم وطلباتهم إليه.





وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد" أنه جرى تشكيل ثلاثة فرق مختلفة لبحث مشاكل الدائرة والبدء بشكل سريع في حلها، وإنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين في الجيزة والدقي والعجوزة، بالإضافة إلى إنشاء صالون النائب لمناقشة مشكلات الدائرة.





وتابعت أن الصالون سيجري فيه تمثيل 5 أشخاص من كل منطقة لمناقشة المشكلات وحلها، منوهة بأن النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، أطلق موقعًا إلكترونيًا لاستقبال طلبات أبناء دائرة الجيزة، والدقي والعجوزة.





ولفتت إلى أن البرامج متاحة على كافة الموبيلات، وذلك لتسجيل أي شكوى يعاني منها أي مواطن بالجيزة.





وتابعت الإعلامية رشا مجدي، أن النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، سيعقد مؤتمرًا جماهيريًا اليوم مع أبناء الجيزة.





وعرضت الإعلامية رشا مجدي كلمة النائب محمد أبو العينين، بالمؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي أُقيم مساء أمس في إطار حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخوضها عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.