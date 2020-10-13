AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بكين تطالب واشنطن بوقف بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
خلاف أمريكي صيني
خلاف أمريكي صيني حول تايوان
Advertisements
قسم الخارجي
في تحذيرٍ صيني جديد، حثت حكومة بكين، الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان "فورًا"، معتبرة إن الإجراء لا يعمل إلا على تأزيم العلاقات بين البلدين، وفق ماذكرت وكالات صحفية.

وقالت سفارة الصين في واشنطن ردا على الأخبار التي تفيد بأن البيت الأبيض يسعى لإبرام 3 صفقات أسلحة مع تايوان، إن بكين تعارض باستمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وأكدت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يمضي قدما في إبرام 3 صفقات أسلحة متطورة لتايوان، وأرسل في الآونة الأخيرة إخطارا بشأن المبيعات إلى الكونجرس للحصول على موافقته.

وقالت المصادر إن "رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن الخارجية الأمريكية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على 3 من الصفقات المزمعة".

وصرح متحدث باسم الخارجية قائلا: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونجرس رسميا بها".

وفي سبتمبر الماضي، أتت المعلومات بأن ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين.

وتأتي المبيعات مع وصول العلاقات بين بكين وواشنطن إلى أدنى مستوياتها خلال عقود بسبب اتهامات بالتجسس وحرب تجارية وإغلاق قنصليات، واتهام أمريكي بصنع الصين للوباء  وتسببها في انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكونجرس الأمريكي يجمد صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية لتركيا

بقيمة 62 مليار دولار.. تايوان تبرم صفقة مقاتلات إف-16 من أمريكا

الصين: زيادة مسئول أمريكي إلى تايوان تشجيع للقوى الانفصالية

اتفاقات إبراهيم لعبة القوى الكبرى.. واشنطن تستغل الصفقة الخليجية الاسرائيلية ضد أعدائها .. هل ينجح ترامب في الحفاظ على الهيمنة وعزل إيران واحتواء الصين

بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.. الإمارات تتقدم بطلب رسمي إلى أمريكا لشراء مقاتلات إف-35

صحيفة روسية: التلفزيون الصيني يبث الأغاني الوطنية استعدادا للحرب مع أمريكا

ترشيحاتنا

اشتري آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ3500 جنيه فقط..عرض الثلاثاء

عيار 21 بـ 836 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-10-2020

مرتضى منصور: حققت 35 بطولة.. وأرفض لقب الترابيزة والشمسية

أمير كرارة يحكي عن رؤيته لـ الشهيد منسي في الحلم

الذكريات البلهاء.. رسالة غريبة من بسمة وهبة لجمهورها على إنستجرام.. شاهد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 -10-2020.. وعيار 21 يسجل 836 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. منى ممدوح بإطلالة ناعمة على إنستجرام

ظل هاربًا 3 سنوات .. لدغة ثعبان تجبر مجرمًا على تسليم نفسه للشرطة

بعد تحذير الأرصاد .. 5 مشروبات لترطيب الجسم وتقوية المناعة