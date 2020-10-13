تموين الفيوم تضبط بطاقات داخل مخبز بمركز يوسف الصديق

تمكنت حملة تموينية تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم والحملة برئاسة المهندس محمد منتصر مدير إدارة تموين يوسف الصديق والدكتور ناصر عبدالله رئيس الرقابة والمفتشين طه السيد وسعيد محمد ويونس شعبان، من ضبط "٢٣٥ " بطاقة تموينية ذكية بداخل مخبز بناحية قارون.





تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر ضد صاحب المخبز برقم ٦٠٣ جنح أمن دولة طوارئ يوسف الصديق، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر الأخرى للمخابز والأسواق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.





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من جانب أخر تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم، طبقا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم ، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية قامت حملة تموينية برئاسة المهندس عوض الرديني رئيس الرقابة التموينية على الأسعار والمهندس محمد إمبابى رئيس الرقابة على المخابز والمفتشين جورج عدلى واحمد صلاح وجوده الطيب ، من ضبط عدد "٤٢٠" كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية ، داخل أحدى الثلاجات التابعة لمحلات بيع الأسماك، بقرية بشكشوك التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم.

تم تحرير محضر ضد صاحب الثلاجة والتحفظ على الكميات المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.