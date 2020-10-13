بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تتألق أمام البحر

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، وهادى الجيار، وناهد رشدى، وحسنى شتا، وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.







