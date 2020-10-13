بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تتألق أمام البحر

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها عبر خاصية الستورى من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت ريم مصطفى في الصورة على أحد الشواطئ، وشعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.
وتألقت ريم مصطفى
بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا باللون الرصاصي وحلقا طويلا أحمر أبرز ملامحها الأنثوية.
وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، وهادى الجيار، وناهد رشدى، وحسنى شتا، وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.
وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.