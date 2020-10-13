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محافظات

تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة لمرشحي النواب بالإسكندرية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شنّت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات موسعة لإزالة الإعلانات الانتخابية المخالفة لمرشحي مجلس النواب والتي تشوه المظهر العام لشوارع المحافظة، فضلًا عن استغلالها المساحات الإعلانية دون وجه حق.

وواصل قسم الإعلانات بإدارة اشغال الطريق حملاته لتنفيذ الضوابط والشروط الموضوعة الخاصة بتعليق الدعاية الانتخابية حيث تم إزالة كافة الإعلانات المخالفة وذلك بكلا من: شارع 45شارع الجيش شارع مسجد سيدي بشر ميدان سيدي بشر الترام والحملات مستمرة يوميا بنطاق الحي لإزالة أي مخالفات وإعادة الانضباط.

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وبناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول بمواصلة حملات إزالة الإعلانات المخالفة بنطاق الحي، قامت إدارة إشغال الطريق بإزالة الإعلانات المخالفة بشارع القسم وشارع الشرقاوي، ولا تزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.

وقد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة مفاجئة مساء أمس الإثنين بكورنيش الإسكندرية، لمتابعة الالتزام بالضوابط التي قررتها المحافظة بشأن أعمال الدعاية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والمقررة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

وخلال الجولة، تم ضبط عدد من المخالفات الخاصة بوضع اللافتات والإعلانات الخاصة بمرشحي مجلس النواب، ووجه المحافظ بإزالة جميع إعلانات المرشحين من طريق الكورنيش، بعد منتصف الليل لعدم التأثير على حركة المرور بطريق الكورنيش، وتابع قائلًا "لا استثناء لأي مرشح... الكورنيش ممنوع... ممنوع وضع أي إعلان لأي مرشح بالكورنيش".

يُذكر أن محافظة الإسكندرية قررت وضع عدد من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب القادم، وتم إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها.
تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة لمرشحي النواب بالإسكندرية
تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة لمرشحي النواب بالإسكندرية
تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة لمرشحي النواب بالإسكندرية
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