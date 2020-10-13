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ساحة رأي

إبراهيم رضوان يكتب : تحية واجبة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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نتأكد كل يوم أن مصر " فيها حاجة حلوة " ، وأن من يحاولون إطفاء نور الشمس لن يقدرون مادام هناك رجال يحبون هذا الوطن ، ويستيقظون كل صباح لخدمة الناس ..
- الف تحية وتقدير لمحافظ الإسكندرية الشريف اللواء محمد الشريف ، هذا الرجل الصوفي الجميل الذي فتحت معه صفحة جديدة ووعدته بأن قلمي سيكون معه دوما لخدمة المدينة ، جلست معه أكثر من ساعتين إستمعت الي شكواه ومعاناته وسعيه الدائم لخدمة الناس ، كل ما أستطيع قوله له ربنا يوفقك وأنا معك دوما ، اما مستشاره الإعلامي الشاب الأنيق محمد فؤاد فهو نعم الزميل الذي يعمل في صمت ، وليسامحني أيضا لأنه لم يسلم مني ، "صحيح اللي ما يعرفش يقول عتس " .. 
- تحية واجبة النفاذ للمنظومة الأمنية في الإسكندرية بقيادة مدير الأمن اللواء سامي غنيم ، هذا الرجل الوطني ، الذي يفتح عقله وقلبه قبل بابه للجميع ، لقد تابعت مسيرة سامي غنيم منذ بدايته فوجدته من أكفأ الضباط وأخلصهم ، لا يغلق هاتفه في وجه أحد ، يستمع للجميع ، يجبر خواطر الناس ، أما اللواء أمجد أنور مدير المرور فإنه خلية نحل لا تتوقف عن العمل ، كل رجائي ورجاء أهل إسكندرية حل الإختناق المروري في منطقة العطارين وقت الظهيرة بالإضافة الي توفير أفراد أمن بالقرب من مجمع المدارس بالشاطبي لمنع التحرش بالطالبات ، وأنا على ثقة أن المنظومة الأمنية في المدينة لديها حلولا لكل المشاكل اليومية المستجدة ..
-  الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية‏ ونائب الأمين العام لمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية رجل من أجمل الناس التي قد تصادفها في حياتك ، فهو بالإضافة الي كل هذا فهو شاعر جهبذ لا يشق له غبار ، هذا الرجل يأخذ على عاتقة نشر محبة اللغة العربية من جديد بين الأجيال الناشئة بعد أن هجرها الجميع مقابل لغات أخرى ، إنه يحمل مشعل التنوير الذي إنطفأ شعرا ونثرا ، ويحافظ على لغتنا الجميلة ويكشف كنوزها ..
- تحية واجبة أيضا لكل شاب دخل معترك الحياة وكافح ونجح رغم المعاناة اليومية ، ومن هؤلاء الشاب الجدع محمد فراج " زعيم مستثمري الشاطئ " ، حمل مشعل العطاء للمجتمع السكندري هو وإخوته بعد وفاة والدهم " الأسطورة " ، وفي أزمة " كورونا " رفض الإستغناء عن أي عامل مؤكدا أن الأرزاق بيد الله ، لم ينس عمل الخير رغم ما مر ويمر به قطاع السياحة في مصر كلها ، تجلس معه فتقول الحمد لله أن بلادنا مازالت بخير ما دام فيها مثل هذا الشباب الواعي ، أما النموذج الآخر فهو مصطفى سيف وهو يندرج من أسرة محبة لعمل الخير والعمل العام بصفة عامة ، لا يقل وطنية عن الذين يقفون في جبهات القتال لتوفير حياة كريمة للناس التي تعمل معه ، ملاحظني الوحيدة  عليه أنه "حريقة سجاير" ، هذان النموذجان مثال لغيرهما من شباب المستثمرين بطول الكورنيش ، يتمنيان مقابلة المحافظ لعرض الأفكار البناءة عليه وبالفعل وعدني السيد المحافظ بمقابلتهما في أقرب وقت ومناقشتهما في كل هذه الأفكار التي تخدم المجتمع  ..
- شاب جميل آخر من شباب الإسكندرية ، من الذين يفرحون القلب بدماثة خلقهم ، وسعيهم الدائم لعمل الخير وحبهم للوطن إنه أحمد كمال مسئول فروع أكبر شركات الشحن والتفريغ ، عندما تجلس معه تشعر أن البلد بخير ، وان ما يحدث من تطوير وبناء بطول الوطن وعرضه قد أتي ثماره في مراكب قادمه وذاهبه بميناء الإسكندرية ، أنه رجل مستنير بما يدور ، محب للقيادة السياسية ، يؤكد بما يفعل أن البلد تسير في الإتجاه الصحيح ، أنها أمثلة تدعو الي الفخر ، حقا نحن قادرون ..
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