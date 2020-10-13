ريتا بدرالدين تكتب: حضرة الـ«سي سيد».. وحضرة الكورونا

كم استمتعنا بروايات نجيب محفوظ ،وخصوصا التي تحولت ألى اعمال سينماىية ودرامية ،بذلك تصل للجهور بطريقة اسهل ،وهذا دور القوى الناعمة ،لذلك دائما اقول على الجهات الفنية ان تاخذ الرويات والنصوص الادبية وتحولهاالى اعمال فنية ،وبهذا ننشر الثقافة ونرفع من مستوى الذوق العام ....لنعود لشخصية سي السيدالتي اكتسبت شهرة في الوطن العربي واصبحت مثلا للاستبداد والتسلط واثارة الرهبة والخوف داخل الاسرة ،علما بان هذه الشخصية تحمل صفات جميلة من ناحية اخرى ،لكن مساحة الخوف التي يسببها تطغى على اى صفة عنده ،،وان كان سي سيد يرمز الى البشر المستبدين والمتسلطين ،فا اني اراه قد ظهر بصورة الكورونا ،وهذا ،ما شعرته حين خرجت من المنزل بعد المكوث به فترة طويلة مما اثار بي الملل ،فاشتقت الانتقال الى خارج الجدران ،واصل ما انقطع..يومها وضعت القناع الماسك على وجهي طبعا فقد اصبحت عادة ،عالمية وليست محلية ،انتابني شعور الخوف ،وكاني ارتكب الاذى لنفسي ،هل انا خالفت حضرة الكورنا التي فرضت علينا العزل والحبس والتوحد وجعلت عالمنا بين جدران بيوتنا ومحل الاقامة الجبرية ،وتحولت اللوحات الزيتية التي تزين الحيطان الى صور الكورونا وهي تضحك ساخرة وترمقنا بنظرات مخيفة ..وحين رجعت الى البيت كما رجعت امينة زوجة سي سيد ،،بقيت حالة الخوف مستمرة ،وحين شبهت نفسي بامينة ضحكت كثيرا فهي في زمانها كانت تضع البرقع على وجهها ،وانا في زمن الكورونا اضع القناع اجباري على وجهي ،واخذت ازن واقارن بين سي سيد زوج امينة الذي يبث الرعب والخوف ويمارس التسلط عليها وبين الكورونا التي تشبهه كثيرا ،،فمتى سترفع الكورونا عنا استبدادها وعبوديتها ،لنعود احرارا في هذه الدنيا فالحياة حلم قصير لكن الامال تفتح نوافذ نحو السماء ............... .







