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أخبار البلد

صور نادرة للرئيس السادات.. هدية سفارة بنجلاديش لمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
صورة مهداة للمكتبة
صورة مهداة للمكتبة تجمع الرئيس السادات والشيخ مجيب الرحمن
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محمد وديع
أهدت سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور النادرة إلى متحف السادات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وقال بيان إن عملية الإهداء تجسد عمق العلاقات بين القاهرة ودكا خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء بنجلاديش الشيخ مجيب الرحمن؛ والذي تولى منصب رئيس دولة بنجلاديش ثم منصب رئيس الوزراء.

وتمت إضافة الصور إلى العرض المتحفي داخل متحف الرئيس السادات الموجود بالمكتبة لفترة معينة تكريمًا لهذا الإهداء.

وتُعد مصر من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال بنجلاديش، واستمرت الزيارات المتبادلة بين البلدين بدءًا من تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتعد أول زيارة للرئيس السادات إلى بنجلاديش في 25 فبراير 1974.
صور نادرة للرئيس السادات.. هدية سفارة بنجلاديش لمكتبة الإسكندرية
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