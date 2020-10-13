وزيرة البيئة: 132 مليون جنيه لتحسين منظومة المخلفات في أسيوط

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الدور المحورى الذى يلعبه شركاء التنمية فى دعم المشروعات التنموية والبيئية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية واهمها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الممول من الاتحاد الأوربى ووكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة السويسرية.







وأعربت عن امتنانها لهذا الدور إلى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة وأهمها قطاع المخلفات لدعم الاستثمارات فى هذا المجال وزيادة فرص العمل وتحسين حياه الناس وبما يدعم أسس التعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.





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جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد فاروق البرى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال اجتماع مع اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وسفيرى المفوضية الأوروبية ودولة ألمانيا والوفود المرافقة بالإضافة الى ممثلى شركاء التنمية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بديوان عام محافظة أسيوط لاستعراض جهود البرنامج فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

وأكدت أن محافظة أسيوط شاركت في تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات منذ عام 2016، حيث قام البرنامج بدعم المحافظة بتكلفة قدرها 96 مليون جنية تمثلت فى معدات جمع ونقل المخلفات وانشاء بنية تحتية تتمثل فى 4 محطات وسيطة ومصنع متكامل لفرز المخلفات وانتاج السماد العضوى والوقود البديل الى جانب إنشاء مدفن صحى طبقا للمعايير الدولية ومن المتوقع أن يصل الدعم المقدم لمحافظة أسيوط بالمرحلة الثالثة من المشروع الى حوالى 132 مليون جنيه.





ومن جانبه وجه اللواء عصام سعد محافظ اسيوط الشكر لوزارة البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والى السادة السفراء وشركاء التنمية على هذا الدعم مؤكدا على ان ما تحقق فى محافظة اسيوط فى مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال السنوات الماضية يعد طفرة وإنجازا كبيرا حيث نجحت المحافظة فى تحديث اسطول الجمع والنقل وفي تشجيع القطاع الأهلي للمساهمة في تقديم خدمات الجمع المنزلي حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حاليا 60 مشروعا تخدم أكثر من 30 الف منزل بمعظم قرى المحافظة كما ستشهد المحافظة مشاركة فاعلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنقل.





تضمن الاجتماع استعراض لجهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة ومنها محافظة أسيوط والمخطط المستقبلى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتلك المحافظات، وذلك بعد التشاورات مع شركاء التنمية من الجهات المانحة، والتى تشمل الدعم الفنى والاستثمار فى منشآت البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.



