لعرض مناخ الاستثمار.. ندوة حول فرص الأعمال والتجارة بين مصر ونيوزيلندا

نظمت سفارة مصر في ويلنجتون، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومجلس الأعمال النيوزيلندي الأفريقي، ندوة بالفيديو كونفرانس، حول فرص الأعمال والتجارة بين مصر ونيوزيلندا، بمشاركة سفير نيوزيلندا لدى مصر وأعضاء مجلس الأعمال النيوزيلندي الأفريقي وعدد من رجال الأعمال من البلديّن.





من جانبها، تناولت دينا الصيحي سفيرة مصر لدى نيوزيلندا أبرز أوجه علاقات البلدين سياسيًا وتاريخيًا واقتصاديًا واستعرضت فرص التجارة والأعمال بين البلدين وكذا مناخ الاستثمار في مصر، موجهة الدعوة لرجال الأعمال من الطرفين لدراسة الفرص القائمة وتوظيف غير المُستغل منها، كما أكدت على استعداد السفارة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق ذلك.





كما ألقى طارق شلبي، مساعد وزير التجارة والصناعة، كلمة ركز خلالها على الفرص التي يُقدمها السوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، مع الإشارة إلى إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، والتي تجعل منها بوابة للنفاذ للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية واللاتينية.