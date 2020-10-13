رئيس جامعة الأزهر: نستهدف تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها مشروع العصر

افتتح اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر الدولي السادس عشر لعلوم المحاصيل، الذي يعقده قسم المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل تحت عنوان: "التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة".









وأكد رئيس جامعة الأزهر،أن التنمية المستدامة هي مشروع العصر؛ ولهذا خطت فيه الجامعة خطوات جادة؛ حتى لا يقتصر الخريج على دراسته، وعقدنا بروتوكولات تعاون مع الجامعات والوزارت في ريادة الأعمال؛ فأنشأنا حاضنات في الهندسة والعلوم، وصار لدينا نادي لريادة الأعمال، وشارك طلابنا في المسابقات العالمية؛ فكان لهم السبق في الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة إيناكتس من خلال مشروع عملي؛ للإفادة من قشر الجمبري بإحدى قرى محافظة الفيوم، والذي أسهم في تحويل ٨٠٠ أسرة من البطالة للإنتاج، وأعاد الطلاب المتسربين من التعليم"، موجهًا الشكر للقسم؛ لانفتاحه وتعاونه مع جمعية علوم المحاصيل، ووزارة الزراعة، وجمعه للمختصين كافة في هذا المجال.