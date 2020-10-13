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أخبار العالم

نتائج مبشرة.. السعودية تحكم قبضتها على فيروس كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:46 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
حققت المملكة العربية السعودية نجاحا كبيرا فى القضاء على فيروس كورونا وقوضت حركة انتشاره بعد جملة من الإجراءات الاحترازية المشددة التى فرضتها فى ربوع المملكة. 

وسجلت السعودية، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل الماضي عند 323 إصابة ليصل إجمالي الحالات إلى 339267.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع نسب التعافى من الفيروس مقابل الإصابة حيث سجلت قبل يومين 593 حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس المستجد 325330 حالة.

كما سجلت الوزارة  فى أخر إعلان لها قبل يومين عن 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5043 حالة.

ورغم الإيجايبة التى سادت الأجواء إثر تلك النتائج التى خرجت بها وزارة الصحة على المواطنين وتراجع حالات الإصابة بـ كوفيد - 19 بشكل ملحوظ إلا أن مؤسسات المملكة تفى بإلتزاماتها حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن استمرار الدراسة "عن بعد" إلى نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك من أجل سلامة الطلاب والطالبات.
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