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تعليم

محافظ مطروح يشدد على الاستعداد للعام الدراسي الجديد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاستعدادات التامة لجميع الجهات المعنية  لبدء العام الدراسى الجديد الاسبوع القادم.



ووجه مديرية التربية والتعليم  والإدارات التعليمية ورؤساء مجالس المدن وشرطة المرافق ومديرية التموين وفرع الأبنية التعليمية بالالتزام بتنفيذ كل جهة فيما يعنية من حيث قيام الادارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة إنهاء استعداد وتجهيز المدارس لاستقبال الطلبه والمتابعه الجيدة للحالة الادارية والفنية وأعمال النظافة بها. وكذا مراجعة توافر الاثاث والمقاعد للطلاب وصيانة المباني والأبواب والنوافذ ودورات المياه والتأكد من صلاحيتها بالتنسيق المباشر مع فرع الأبنية التعليمية بمطروح وتحت إشرافها. 

وشدد على تطهير الخزانات الارضية والعلوية وتوفير  المياه  مع مراجعة كافة اعمال الصيانة بالمدارس  تحت إشراف مباشر من شركة المياه وبالتنسيق مع الادارات التعليمية.

كما وجه الى قيام شرطة المرافق بمتابعة  جميع الاشغالات والباعة الجائلين حول المدارس، و قيام مديرية التموين بمتابعة جميع المأكولات التي تباع في المحلات الموجودة في نطاق المدراس و مراجعة تاريخ الصلاحية و مدي جودة تلك الأغذية.

كما وجه محافظ مطروح بقيام رؤساء مجالس المراكز والمدن والقرى بأعمال النظافة المستمرة حول جميع المدارس والطرق المؤدية لها ومراجعة صلاحية وصيانة أعمدة الإنارة.

واهاب بجميع الجهات القيام بدورهم وتأدية مهامهم ومسئولياتهم على أكمل وجه مع ضرورة الوقوف على كافة الايجابيات لتأكيدها والسلبيات لمعالجتها ، مع مواجهة كافة المشكلات وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها للوصول  الى عام دراسى يحقق أقصى استفادة لأبنائنا الطلاب .
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