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برلمان

5 ضوابط .. تعيين الأعضاء بالشيوخ إلزاميا على عكس مجلس النواب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعيين بمجلس الشيوخ إلزاميا وفقا لقانون مجلس الشيوخ، على عكس قانون مجلس النواب الذي جعل التعيين بالغرفة الأولى للبرلمان اختياريا أي يجوز لرئيس الجمهورية تعيين نواب بمجلس النواب أو لا يعين أحدا.

وأضاف حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نسبة التعيين تختلف أيضا في المجلسين، حيث تصل إلى الثلث في مجلس الشيوخ بتعيين 100 نائبا من أصل 300 نائبا فيما لا تتعدى نسبة التعيين بمجلس النواب الـ 5% من إجمالي تشكيل المجلس، لذلك يتأنى الرئيس السيسي في اختيار نواب الشيوخ.

ونوه إلى أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ تنص على تعيين نواب الشيوخ قبل بداية دور الانعقاد، المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري، وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة (تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب).
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