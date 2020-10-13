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أستاذ اقتصاد يوضح أسباب زيادة أعداد الشباب العاطلين في تركيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:21 م
أستاذ الإقتصاد
أستاذ الإقتصاد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور على الإدريسي ، أستاذ الاقتصاد ، إنه بالتأكيد أقتصاد تركيا يدفع ثمن الغباء السياسى ، و التصرفات التى يقوم بها أردوغان  الذى أثر بشكل واضح على مناخ الاستثمار فى تركيا .

وأضاف  على الإدريسي ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج الان ، الجماع على فضائية اكسترا نيوز ، ان كل ذلك أدى إلى هدوة مشاكل منها زيادة أعداد البطالة والتضخم ، والمستثمر يرى تراجع التطبيق الائتمانى بدل على أنه اقتصاد غير مستقر .

وأشار أستاذ الاقتصاد ،  إلى ان هناك نظرة سلبية إلى الاقتصاد التركى الان ، ويحدث به نوع من أنواع التراجع بشكل مستمر ، والعلاقات السياسية متوترة بشكل كبير وتزيد عام عن آخر ، فالمشكلة الآن مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وليست دول عربية فقط .

وتابع أستاذ الاقتصاد ،  أن أردوغان يفقد مصالح تجارية واقصت أدبية وليست سياسية فقط وهو ما يؤثر على الاقتصاد التركي إلى جانب جائحة كورونا  التى أدت إلى زيادة عدد الخسائر الكبيرة فى الاقتصاد التركى .

وأكد أستاذ الاقتصاد ، أن كل ذلك ادى لوجود وعود زائفة ، وهناك تضارب فى التصليحات والتوجهات التركية ، ولا يوجد اقتصاد بالعالم كله سيتحسن بدون الاستقرار السياسى والأمنى بين الدول وهى اول نقطة لابد من التحرك عليها .

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