AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب المسئولين عن صناعة الدواء بالاستفادة من دعم الحكومة للنفاذ للأسواق الخارجية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:14 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
فريدة محمد
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، أهمية القضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتشجيع التصدير فى الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد "حساسين" فى بيان أصدره اليوم، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة استراتيجية هامة جدًا وأن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر وأن ملف الدواء كان أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية اضافة الى حرص الحكومة على اتخاذ خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.

ووجه الدكتور سعيد حساسين التحية للحكومة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على دعم هذا القطاع بهدف تشجيع هذه الصناعة الاستراتيجية وكذا دفع التصدير، مشيرا الى اهمية تأكيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن مصر لديها فرصة للنفاذ بمنتجاتها من الدواء إلى الأسواق الأفريقية من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الدولية والهيئات الصحية العالمية، خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من سمعة طيبة عالميًا خاصة بعد تصنيع أدوية فيروس "سي"، أو أدوية فيروس "كورونا".

وطالب الدكتور سعيد حساسين،جميع المسئولين عن صناعة الدواء فى مصر سواء الشركات الحكومية او الخاصة باستغلال دعم ومساندة الحكومة لهذه الصناعات الاستراتيجية المهمة والعمل على النفاذ بمنتجات هذه الصناعات وتصديرها لمختلف دول العالم خاصة الدول العربية والافريقية مؤكدا أن هناك ثقة كبيرة داخل الدول العربية والافريقية فى الأدوية المصرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يطالب الحكومة بإصدار قرار فورى بتكليف خريجى الصيدلة عامى 2018 و2019

رئيس الوزراء: خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري للخارج

صحة البرلمان: يجب وضع حلول لزيادة تصدير الدواء المصري للخارج

برلماني: لابد أن نهتم بتوفير المادة الفعالة في صناعة الأدوية

رئيس الوزراء: خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري.. نواب: صناعة الأدوية منذ عام 1939.. وننتج الان 5 % محليًا

برلماني: لدينا 156 مصنع دواء.. ونحتاج لتسعير عادل للأدوية

ترشيحاتنا

ننشر قائمة الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ربط زيادة المعاشات بـ15% من معدل التضخم وفقا للقانون الجديد

ماتت أمه.. العثور على طفل حديث الولادة في علبة بيتزا

هل يجوز سداد ديوني من زكاة مالي ؟ الإفتاء توضح

شكا فى سلوكها.. شقيقان يفصلان رأس اختهما بـ سكين وفأس في سوهاج

محمد إبراهيم يتصدر تويتر بعد فشل انتقاله للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا

مازدا تعلن عودة المحرك الروتاري لزيادة المدي الكهربائي في mazda MX-30.. صور

نشرة الصحة والمرأة| علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا.. صور ميرنا الهلباوي ومحمد عطية