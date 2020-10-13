برلماني يطالب المسئولين عن صناعة الدواء بالاستفادة من دعم الحكومة للنفاذ للأسواق الخارجية

أكد الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، أهمية القضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتشجيع التصدير فى الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.





وأشاد "حساسين" فى بيان أصدره اليوم، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة استراتيجية هامة جدًا وأن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر وأن ملف الدواء كان أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية اضافة الى حرص الحكومة على اتخاذ خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.





ووجه الدكتور سعيد حساسين التحية للحكومة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على دعم هذا القطاع بهدف تشجيع هذه الصناعة الاستراتيجية وكذا دفع التصدير، مشيرا الى اهمية تأكيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن مصر لديها فرصة للنفاذ بمنتجاتها من الدواء إلى الأسواق الأفريقية من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الدولية والهيئات الصحية العالمية، خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من سمعة طيبة عالميًا خاصة بعد تصنيع أدوية فيروس "سي"، أو أدوية فيروس "كورونا".



