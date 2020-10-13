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محافظات

محافـظ المنوفية يفي بوعده لأهالي منوف ويعلن الانتهاء من جبل القمامة في زمن قياسي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الانتهاء من رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومي والذى كان يعد حلمًا لأهالي المدينة منذ ما يقرب من 25 عامًا، لما يسببه من تلوث وأضرار للبيئة، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز العمل في مدة لا تتجاوز الشهرين، في حين كان محدد له مدة زمنية تقرب من أربعة أشهر للانتهاء من رفع ما يقرب من (600) ألف طن قمامة، مشيدًا بحجم الأعمال والمجهودات التي بذلت للانتهاء من هذا الكابوس في أسرع وقت حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما أشار محافظ المنوفية -بحسب بيان الثلاثاء- إلى أنه تم شراء معدات بقيمة ما يقرب من (35) مليون جنيه لنقل قمامة منوف وسرس الليان من نقطة المناولة مباشرة الي المدفن الصحي بالسادات لحين إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بمنوف ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020، مضيفا إلى أنه تم بدء العمل في رفع تراكمات مقلب منوف في 16 أغسطس الماضي بإجمالي تكلفة (50) مليون جنيه، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية (135) مليون جنيه.

وذكر أن إجمالي استثمارات قطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة للعام المالي الجاري بلغت قيمة 355.8 مليون جنيه تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من (6) مقالب في منوف وقويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومي وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزي بركة السبع وتلا وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة.
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