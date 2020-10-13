تعديل في "ملاعب" الأسبوع قبل الأخير لـ الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات المقرر اقامتها في الخامسة والنصف لتقام في الخامسة مساء ، واقامة بعض المباريات المقرر اقامتها في الثامنة مساء لتقام في الثامنة والنصف وذلك بناء على طلب الشركة الراعية ولاعتبارات خاصة ببث المباريات.





كما تقرر تغيير أماكن بعض المباريات بعد ورود الموافقات الأمنية لتقام المباريات على النحو التالي وذلك:





-مباراتا الخميس 15 أكتوبر ضمن الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز : تقام مباراة الإسماعيلي مع أسوان في الخامسة مساء بدلا من الخامسة والنصف ، ومباراة المقاولون العرب مع إنبي في الثامنة والنصف بدلا من الثامنة مساء ، وذلك على الملعبين المحدد لهما سابقا .





- مباراة الاتحاد السكندري مع الانتاج الحربي ضمن الجولة نفسها في موعدها المحدد في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 17 أكتوبر مع نقلها إلى ستاد برج العرب بدلا من ستاد الاسكندرية.





-مباراة وادي دجلة مع الجونة ضمن الجولة نفسها في موعدها غدا الأربعاء 14 أكتوبر على أن تقام في الخامسة مساء بستاد السلام بدلا من بتروسبورت .





-وفي بطولة كأس مصر تقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز في دور الـ8 في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء 14 أكتوبر بستاد المقاولون بدلا من ستاد بتروسبورت.