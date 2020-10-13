مؤتمر للإعلان عن تفاصيل مهرجان سماع الدولي للإنشاد.. الأحد

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية ، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 13 للمهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض، وذلك فى تمام الخامسة مساء يوم الأحد المقبل،بالمجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في حضور المؤتمر الدكتور هشام عزمى الأمين العام لمجلس الأعلى للثقافة،ود.سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، د. فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٩ أكتوبر الجاري على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

ويعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصار عبد الفتاح عن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار ١٢ سنة والتى أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة.



وشارك في الدورة السابقة للمهرجان، 24 دولة، واستمر خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري.





وتمثلت الدول المشاركة في (مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، ليبيا، البوسنة والهرسك، بنجلاديش، الكونغو برازافيل، تونس، سيريلانكا، نيجيريا، الكونغو كنشاسا، ماليزيا، مالي، تنزانيا، بروناي)، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لفرق سوريا المقيمة في مصر.





وحلت قارة إفريقيا ضيف شرف المهرجان، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي، وأقيمت العروض بمسرح "بئر يوسف" في قلعة صلاح الدين، ومسرح الميدان في ساحة الهناجر، وشارع المعز، ومجمع الأديان، وحديقة الحرية.





يذكر أن المهرجان يهدف للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع للتأكيد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام والتواصل الإنساني بين شعوب العالم.