AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تزايد التقارير عن إرسال أنقرة مرتزقة لـ أذربيجان.. تحرك حاسم من المعارضة التركية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:26 م
إرسال أنقرة مرتزقة
إرسال أنقرة مرتزقة لـ اذربيجان
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن حزب الشعوب التركي المعارض، اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بطلب للبرلمان يقضي بمساءلة الحكومة حول إرسال مرتزقة لأذربيجان.

ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، قدمت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ساربيل كمالباي، طلب إحاطة لوزير الخارجية مولود جاويش في البرلمان، حول صحة ادعاءات إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، وكذلك ادعاءات استخدام طائرات إف-16 ومسيرات تركية في الحرب ضد أرمينيا.

وفي كلمتها أمام البرلمان، اعتبرت كمالباي أن كلا من أذربيجان وأرمينيا تسببان في مقتل المدنيين خلال الاشتباكات المشتعلة بين الطرفين.

وقالت كمالباي: "في الوقت الذي تدعو فيه دول العالم الأطراف لتقليل التوترات والجلوس على طاولة المفاوضات، صرحت دولتنا أن دعم تركيا لأذربيجان كامل وستتدخل بالشكل الذي تريده أذربيجان".

وأكدت أن تركيا بالرغم من أنها عضو مجموعة منسيك، ولكنها لم تكلف بدور الوساطة. في إشارة إلى عقد روسيا مفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا أسفرت السبت الماضي عن إعلان وقف إطلاق النار.

كما أكدت البرلمانية على ضرورة الكشف عن حقيقة نقل تركيا 4 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين من مدينة عفرين في شمال سوريا إلى إقليم فره باغ، مقابل 1800 دولار شهريًا، حيث تستمر مهامهم لثلاثة أشهر كاملة.

واشارت النائبة البرلمانية إلى إعلان المرصد السوري، في وقت سابق، أن تركيا سحبت نحو 300 من المرتزقة السوريين من سوريا وأرسلتهم إلى قره باغ، أغلبهم من كتائب السلطان مراد الموالية لتركيا، مشيرة إلى أن نحو 28 سوريًا قتلوا خلال 24 ساعة الأولى من الاشتباكات، بينما أصيب وفقد 62 آخر.

كما لفتت إلى ما أخبار اذاعتها قناة “TRT WORD”، في 27 سبتمبر الماضي، تفيد أن أذربيجان اشترت طائرات مسيرة من شركة بيرقدار، واستخدمها في استهداف الصواريخ والدبابات التابعة للجيش الأرميني.

وكذلك سلطت الضوء على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أوضح فيها أن نحو 300 من المرتزقة السوريين أرسلوا إلى إقليم قره باغ عبر مدينة غازي عنتاب الواقعة في جنوب تركيا، مؤكدًا أن هذه العناصر على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأبرزت كمالباي، أيضا، قرار وزير الخارجية الكندي الذي أصدره بوقف تصدير المعدات العسكرية لتركيا لحين الانتهاء من التحقيقات المثارة حول استخدام المسيرات التركية في الحرب ضد أرمينيا، وعلى متنها أنظمة تهديف وتصوير تابعة لشركة كندية.

كما طالبت جاويش أوغلو بتوضيح مدى صحة الادعاءات المثارة حول استخدام طائرات إف-16 التركية في إسقاط طائرات وقصف أهداف أرمينية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناغورنو كاراباخ إرث السوفييت.. القصة الكاملة للصراع بين أذربيجان وأرمينيا

بلطجة مستمرة.. تركيا تؤكد استعدادها لدعم أذربيجان عسكريا

مرتزقة تركيا في أذربيجان.. سوريون يحاربون من أجل أردوغان.. تفاصيل

مصادر مطلعة: دفعة ثالثة من مرتزقة أردوغان وصلوا كاراباخ

جريمة تركية جديدة.. أردوغان يرسل السوريين إلى أذربيجان للموت

ترشيحاتنا

موجة ثانية قوية.. فرنسا تلمح لإعادة فرض الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا

محمد عبد الشافي يتوجه إلى المغرب بصحبة بعثة الزمالك

مصدر مقرب من اللاعب: ساسي لن يشارك في مباراة الذهاب أمام الرجاء

لمطالبه المادية.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي تهدد استمراره مع ناديه

شيماء سيف تهاجم المنتقدين: لو كان مكانك كان عمل فيها نجم

محمد إبراهيم يتصدر تويتر بعد فشل انتقاله للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا

مازدا تعلن عودة المحرك الروتاري لزيادة المدي الكهربائي في mazda MX-30.. صور

نشرة الصحة والمرأة| علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا.. صور ميرنا الهلباوي ومحمد عطية