بعد تزايد التقارير عن إرسال أنقرة مرتزقة لـ أذربيجان.. تحرك حاسم من المعارضة التركية

أعلن حزب الشعوب التركي المعارض، اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بطلب للبرلمان يقضي بمساءلة الحكومة حول إرسال مرتزقة لأذربيجان.





ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، قدمت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ساربيل كمالباي، طلب إحاطة لوزير الخارجية مولود جاويش في البرلمان، حول صحة ادعاءات إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، وكذلك ادعاءات استخدام طائرات إف-16 ومسيرات تركية في الحرب ضد أرمينيا.





وفي كلمتها أمام البرلمان، اعتبرت كمالباي أن كلا من أذربيجان وأرمينيا تسببان في مقتل المدنيين خلال الاشتباكات المشتعلة بين الطرفين.





وقالت كمالباي: "في الوقت الذي تدعو فيه دول العالم الأطراف لتقليل التوترات والجلوس على طاولة المفاوضات، صرحت دولتنا أن دعم تركيا لأذربيجان كامل وستتدخل بالشكل الذي تريده أذربيجان".





وأكدت أن تركيا بالرغم من أنها عضو مجموعة منسيك، ولكنها لم تكلف بدور الوساطة. في إشارة إلى عقد روسيا مفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا أسفرت السبت الماضي عن إعلان وقف إطلاق النار.





كما أكدت البرلمانية على ضرورة الكشف عن حقيقة نقل تركيا 4 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين من مدينة عفرين في شمال سوريا إلى إقليم فره باغ، مقابل 1800 دولار شهريًا، حيث تستمر مهامهم لثلاثة أشهر كاملة.





واشارت النائبة البرلمانية إلى إعلان المرصد السوري، في وقت سابق، أن تركيا سحبت نحو 300 من المرتزقة السوريين من سوريا وأرسلتهم إلى قره باغ، أغلبهم من كتائب السلطان مراد الموالية لتركيا، مشيرة إلى أن نحو 28 سوريًا قتلوا خلال 24 ساعة الأولى من الاشتباكات، بينما أصيب وفقد 62 آخر.





كما لفتت إلى ما أخبار اذاعتها قناة “TRT WORD”، في 27 سبتمبر الماضي، تفيد أن أذربيجان اشترت طائرات مسيرة من شركة بيرقدار، واستخدمها في استهداف الصواريخ والدبابات التابعة للجيش الأرميني.





وكذلك سلطت الضوء على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أوضح فيها أن نحو 300 من المرتزقة السوريين أرسلوا إلى إقليم قره باغ عبر مدينة غازي عنتاب الواقعة في جنوب تركيا، مؤكدًا أن هذه العناصر على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.





وأبرزت كمالباي، أيضا، قرار وزير الخارجية الكندي الذي أصدره بوقف تصدير المعدات العسكرية لتركيا لحين الانتهاء من التحقيقات المثارة حول استخدام المسيرات التركية في الحرب ضد أرمينيا، وعلى متنها أنظمة تهديف وتصوير تابعة لشركة كندية.



