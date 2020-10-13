سعيد عامر: من يستخدم النصوص في غير موضعها يغلفها بستار الشرع لخدمة أهداف شريرة.. فيديو

قال سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، إن الرئيس السيسي أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعت برسائل مركزة جامعة نافعة لأصحاب العقول السليمة.





وأضاف سعيد عامر، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن في البداية الله عز وجل جعل في قلب كل إنسان الطمأنينة والسكينة، وبين أن هذا من مقتضى الإيمان، لافتا إلي أن الإنسان الذي يحافظ على هذه النفس والقلب المطمئن، سوف يزداد أمنا واستقرارا.





وأشار "عامر"، إلي أن أحيانا تأتي عوامل خارجية تحول الطمأنينة إلي قلق و الأمن إلي شك، منوها إلي أن مصر الحبيبة مرت بفترة من هذه الفترات، حيث انتشر فيها الخوف والفزع حتى وصلت السرقة لقضبان السكك الحديدية، و ضرب كل مؤسسات الدولة المصرية.





وأكد الأمين العام المساعد للدعوة، أن تعاون وتكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة قضي علي هذا الانهيار الذي كاد كان يقضي علي مصر، محاولا أن يذكر الناس بنعمة الأمن والاستقرار في أركان مصر، ولكن هذا الجو لا يتم قبوله من ناحية تيارات أخري تريد أن توقع الدولة دائما في صراعات ونزاعات.





وأوضح الأمين العام المساعد للدعوة، أن من يضع النصوص في غير موضعها ويغلفها بستار الشرع يريد فهم خاطي للنص عند الناس يخدم على أهدافه الشريرة، لافتا الى انه عند نزول نص يتبعه أسباب نزوله مع الملابسات التي قيلت فيه، إضافة إلى الفهم الدقيق للنص والغرض منه.



