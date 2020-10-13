AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سعيد عامر: من يستخدم النصوص في غير موضعها يغلفها بستار الشرع لخدمة أهداف شريرة.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:41 م
سعيد عامر
سعيد عامر
Advertisements
قسم التوك شو
قال سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة،  إن الرئيس السيسي أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعت برسائل مركزة جامعة نافعة لأصحاب العقول  السليمة.

وأضاف  سعيد عامر، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن  في البداية الله عز وجل جعل في قلب كل إنسان الطمأنينة والسكينة، وبين أن هذا من مقتضى الإيمان، لافتا إلي أن الإنسان الذي يحافظ على هذه النفس والقلب المطمئن، سوف يزداد أمنا واستقرارا. 

وأشار "عامر"، إلي أن أحيانا تأتي عوامل خارجية تحول الطمأنينة إلي قلق و الأمن إلي شك، منوها إلي أن مصر الحبيبة مرت بفترة من هذه الفترات، حيث انتشر فيها الخوف والفزع حتى وصلت السرقة لقضبان السكك الحديدية، و ضرب كل مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد الأمين العام المساعد للدعوة، أن  تعاون وتكاتف  الشعب مع مؤسسات الدولة قضي علي هذا الانهيار الذي كاد كان يقضي علي مصر، محاولا أن يذكر الناس بنعمة  الأمن والاستقرار في أركان مصر، ولكن هذا الجو لا يتم قبوله من ناحية تيارات أخري تريد أن توقع الدولة  دائما في صراعات ونزاعات.

وأوضح الأمين العام المساعد للدعوة، أن  من يضع النصوص في غير موضعها ويغلفها بستار الشرع يريد فهم خاطي للنص عند الناس يخدم على أهدافه الشريرة، لافتا الى انه عند نزول نص يتبعه أسباب نزوله مع الملابسات التي قيلت فيه، إضافة إلى الفهم الدقيق للنص والغرض منه. 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد عامر: الحجر الصحى مبدأ إسلامى قرره النبي محمد منذ قديم الزمن

تستهدف الشباب.. "البحوث الإسلامية": 5 برامج توعوية إلكترونية لوعاظ الأزهر

الأمين العام المساعد للدعوة: من تقاعس عن الأخذ بالأسباب ليس له معية من الله.. فيديو

الأمين العام للدعوة: أذكار الصباح والمساء تساعد في الحفاظ على الصحة.. فيديو

ترشيحاتنا

شكا فى سلوكها.. شقيقان يفصلان رأس اختهما بـ سكين وفأس في سوهاج

إحالة أوراق المتهم باغتصاب ابنته بالمحلة إلى فضيلة المفتي

بسبب بدر بانون.. الأهلي يواجه صعوبة في ضم سيرينو

تصريح صادم| منال سلامة: الفنانون في مصاف الرسل.. فيديو

بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

رئيس وزراء السودان يقرر إعفاء والي "كسلا" من منصبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. مرسيدس تختبر سيارة كهربائية جديدة للطرق الوعرة 4×4².. صور

تركته والدته لدقائق.. طفل يشنق نفسه بالخطأ أثناء اللعب.. تفاصيل

بسبب عملية تجميل.. مراهقة تواجه مصيرًا مأساويًا بعد غيبوبة دامت 14 شهرًا