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مرأة

يجب توفيرها.. ما الذي يحتاجه متعافى كورونا؟

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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آلاء حسن
حتى الحالات الخفيفة من COVID-19 قد تسبب أعراضًا طويلة الأمد أو آثارًا جانبية طويلة المدى وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ولا يقتصر خطر استمرار الأعراض على كبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية أساسية.


ووفقا لموقع health line، تم ربط COVID-19 أيضًا بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وتلف الرئة وتلف القلب وتأثيرات الصحة العقلية والمضاعفات الأخرى التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة.


في حين أن بعض المضاعفات المحتملة يمكن علاجها، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير علاجات فعالة للآثار الجانبية طويلة المدى وأعراض المرض.


ويؤدي عدم وجود إجابات وخيارات علاج فعالة للأعراض طويلة المدى إلى إحباط معنويات الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 وكذلك لمقدمي العلاج.



بالنظر إلى المستقبل، يتوقع الخبراء أن العديد من الناجين من كوفيد -19 سيحتاجون إلى دعم إعادة التأهيل للعودة إلى أنشطتهم اليومية للمساعدة في علاج المرضى على المدى الطويل والتعافي، ويجب استثمار المزيد من الأموال في تحديد استراتيجيات العلاج الفعالة وإنشاء مراكز الرعاية.
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