زيادة الإجازات والعمل من المنزل.. مقترحات برلمانية لدعم المرأة العاملة

أيد نواب البرلمان خاصة النائبات، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح المرأة العاملة أولوية الغياب من العمل خلال أيام دراسة أبنائها من البيت، مطالبين بضرورة إصدار قرار ملزم لكافة مؤسسات العمل سواء الحكومة أو الخاص يمنح المرأة الحق في زيادة اجازتها الأسبوعية.





كما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات تلفزيونية له، أمس الأثنين، على أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بالتفكير في حلول لمساعدة الأمهات العاملات أثناء الدراسة.





وفي هذا السياق اقترحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إصدار قرار بكافة جهات العمل الحكومي والخاص، يمنح المرأة يومين إجازة اسبوعيا من اختيارها بجانب يوم إجازتها الأساسية، على أن تعمل ساعة إضافية في الأيام الأربعة المتبقية من الأسبوع.





بدورها طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جميع مؤسسات العمل بضرورة تنفيذ توصيات الرئيس من خلال إتاحة عمل المرأة من المنزل خلال أيام دراسة أبنائها على أن تنزل المرأة إلى العمل مع نزول أبنائها إلى المدرسة والمقدرة يومان أو ثلاثة أيام.



في سياق متصل، طالب النائب فايز أبو خضرة، بضرورة الاستفادة من قرار الحكومة بتقليل كثافة الموظفين خلال جائحة كورونا بحيث يتم منح الأولوية للسيدات العاملات بالعمل من المنزل، مشيرا إلى أن شركات ومؤسسات العمل الحكومي وقطاع الأعمال ملتزمة بهذا القرار.