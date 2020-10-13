ندوة عن تطوير أنظمة الري الحديث بمركز بلاط في الوادي الجديد

استقبل المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط ب الوادي الجديد ، وفد لجنة الزراعة ومسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث قام رئيس بلاط والوفد المرافق بزياره بعض المشروعات الزراعية التي سيتم تنفيذ مشروعات الري الحديث عليها.





وأكد الجبالي أنه تم عقد ندوة موسعة مع المهتمين والمواطنين لعرض خطة البنك في إقراض هذه المشروعات الزراعية، وذلك بحضور أمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد للبنك الزراعي المصري، حسين عبدالباسط رئيس قطاع المشروعات بالبنك الزراعي المصري، سعيد هريدى رئيس قطاع الوادى الجديد، احمد خضر مدير مالي البنك، ومحمود امين مدير مشروعات البنك وذلك لبحث الآليات الخاصة بتمويل البنك الزراعي لمنظومة تحديث الري.









وأوضح أنه تم مناقشة طريقة الدفع والتمويل من خلال مبادرة البنك المركزي بقروض مسيرة بـ٥% على ٣ سنوات وتم تحديد قيمة الإقراض للفدان بمبلغ يتراوح من ١٠ آلاف جنيه وحتى ١٥ الف جنيه حسب طبيعة التركيب المحصولي الذي يتم التصميم على أساسه.





وأضاف أن النظام سيكون شامل موتور رفع مياه لضبط التوزيع والضغوط في الأبار الأكبر من ٣٠ فدانا في المساحة ويحتاج إلى نظام الرش بالإضافة إلى آليات التعامل مع صندوق الأراضي بالمحافظة.