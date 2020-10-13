بشرى لمواطني القاهرة| تحويل الأراضي الزراعية في هذه الأماكن لمبان

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إعادة فتح باب استنزال قطع الأراضى (المتخللات ) داخل الحيز العمرانى والتى لا تزال تحمل صفة الاراضى الزراعية .





وأكد المحافظ أن ذلك ب جميع أحياء القاهرة وذلك لمدة شهرين بداية من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من شهر ديسمبر القادم ٢٠٢٠ .





وعلى راغبي التقدم بطلبات الإستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة.





وشملت الأوراق عقد الأرض محل الطلب ، وخريطة مساحية من 1 الى 5000 مع إمكانية إستكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب وتشمل كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الاطيان الزراعية وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد .





وفي سياق اخر واصلت محافظة القاهرة تنفيذ البرنامج التدريبى لوفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين بالمنطقة الجنوبية حيث عايش الوفد دورة العمل بحى مصر القديمة وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين ، كما قام الوفد بزيارة سور مجرى العيون وتفقد خط سير المومياوات وكوبرى المانسترلى وقرية الفواخير ومتحف الحضارات وأعمال تطوير بحيرة عين الصيرة .





كذلك قام وفد المتدربين بزيارة مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص وروضة السيدة زينب ومنطقة شق الثعبان ومصنع تدوير المخلفات بـ ١٥ مايو .