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أخبار العالم

لمسنا اهتمام السودان باتفاق السلام.. لجنة الوساطة: نواصل المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:54 م
السودان
السودان
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أمينة الدسوقى
بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي لـ مفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري مع فريق الوساطة الجنوبية بقيادة المستشار توت قلواك، بحضور الوفد الحكومي للمفاوضات، بحث تفاصيل تنفيذ اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا.  

وقال المستشار توت قلواك، وفق وكالة الأنباء السودانية، إن اللقاء ناقش تفاصيل تنفيذ اتفاق السلام خاصة فيما يتصل بتكوين اللجان المشتركة  وكل الملفات الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام السودانى، واصفًا اللقاء بأنه كان إيجابيًا ومثمرًا.

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وأضاف توت " أن الوفد الحكومي المفاوض أكد استعداده وجاهزيته لتنفيذ الاتفاق علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أن لجنة الوساطة اطمأنت على سير تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أن " لمسنا اهتمامًا وحرصًا كبيرا من القيادة والشعب السودانى تجاه تنفيذ اتفاق السلام"، مؤكدا في هذا الصدد حرص  النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على تحقيق السلام الشامل في السودان.

وقال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية "أكدنا للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة حرص واهتمام الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس  جمهورية  جنوب السودان على تحقيق السلام الشامل في السودان مضيفًا أن لجنة الوساطة ستواصل مساعيها من أجل استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أقرب وقت ممكن.
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