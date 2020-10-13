وكيل آداب عين شمس: مستعدون لاستقبال الطلاب الجدد .. وتفعيل التعليم الهجين

تستعد جامعه عين شمس لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد 2020 من حملة الشهادات الثانوية ،ومن المقرر بدء العام الدراسي يوم السبت الموافق 17 من الشهر الجاري ، وقداستعدت الجامعة بجميع كلياتها لاستقبال الطلاب الجدد واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كليه الاداب بالجامعة ، ان الكلية تستعتد لتنظيم احتفاليه مع اول ايام الدراسه احتفالا بالطلاب الجدد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة ، مشيرة إلى اهتمام الكليه بالانشطه الطلابيه واشتراك كل الطلاب بها .





وأضافت في تصريحات خاصه لموقع "صدي البلد " أن الكلية ستبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري باحتفاليه صغيره يحضرها 100 طالب فقط ، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، موكده علي ان الكليه تنتظر طلاب المرحله الثالثه حتي بعد بدء الدراسه بالكليه .













واضافت "كامل " أن الكليه استعدت لتنظيم الجداول الدراسيه بحيث يتم حضور الطلاب من يومين إلى ثلاثة ايام ، وباقي الايام سيكون من خلال طرح المقررات والبرامج على المنصات الالكترونيه الخاصة بالكلية ، وشددت على التزام الطلاب والعاملين واعضاء هيئه التدريس بالاجراءات الاحترازيه .