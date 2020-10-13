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تعليم

وكيل آداب عين شمس: مستعدون لاستقبال الطلاب الجدد .. وتفعيل التعليم الهجين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:25 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســــم التعليم
تستعد جامعه عين شمس لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد 2020 من حملة الشهادات الثانوية ،ومن المقرر بدء العام الدراسي يوم السبت الموافق 17 من الشهر الجاري ، وقداستعدت الجامعة بجميع كلياتها لاستقبال الطلاب الجدد واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية 
 
قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كليه الاداب بالجامعة ، ان الكلية تستعتد لتنظيم احتفاليه مع اول ايام الدراسه احتفالا بالطلاب الجدد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة ، مشيرة إلى اهتمام الكليه بالانشطه الطلابيه واشتراك كل الطلاب بها .

وأضافت في تصريحات خاصه لموقع "صدي البلد " أن الكلية ستبدأ الدراسة  يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري باحتفاليه صغيره يحضرها 100 طالب فقط ، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، موكده علي ان الكليه تنتظر طلاب المرحله الثالثه حتي بعد بدء الدراسه بالكليه .



واضافت "كامل " أن الكليه استعدت لتنظيم الجداول الدراسيه بحيث يتم حضور الطلاب من يومين إلى ثلاثة ايام ، وباقي الايام سيكون من خلال طرح المقررات والبرامج على المنصات الالكترونيه الخاصة بالكلية ، وشددت على التزام الطلاب والعاملين واعضاء هيئه التدريس بالاجراءات الاحترازيه .
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