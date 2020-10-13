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رياضة

وزير الشباب يشهد ختام دورة الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات دورة الإستراتيجية والأمن القومي رقم (٦٤) المعقدة بمقر اكاديمية ناصر العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني بمشاركة (٤٦) شاب وفتاة من الاتحادات الطلابية وشباب البرلمان من مختلف المحافظات.

جاءت الدورة التدريبية ضمن الدورات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية) بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية خلال الفترة 10-13 أكتوبر الجاري.

وبدأ وزير الشباب والرياضة كلمته بالإشادة بدور القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن والدفاع عنه، والقدرة على استعادة العزة والكرامة في حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى الدور التنموي الذي يقوم به الجيش المصري خلال الفترة الراهنة فهم بحق يد تبني ويد تحمل السلاح، إضافة إلى التصدي للإرهاب مع رجال الشرطة، وتقديم كل غال وتفيس والتضحية بأرواحهم فداءً للوطن.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الدورات التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة مع أكاديمية ناصر العسكرية والتى بدورها تنعكس على وعي الشباب، وصقل معلوماتهم ومعرفتهم بكافة القضايا، والملفات الهامة، والتحديات التي تواجه الوطن بالداخل والخارج.

وثمن الوزير  حرص الشباب على المشاركة فى تلك الدورات التي يتم تنفيذها بشكل دوري، ووعيهم بدورهم في تحقيق البناء والتنمية في شتى المجالات ما يؤكد على قيم الولاء والانتماء المترسخة بين أوساط الشباب.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتعزيز الولاء والانتماء لديهم في ضوء بناء الشخصية المصرية الإيجابية ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أن الوزراة تحقق ذلك من خلال سلسلة من الدورات التدريبية واللقاءات الفكرية والمشروعات المختلفة المنفذة في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا جموع الشباب للمشاركة في حملة "تصدوا معنا" التي تتبناها الوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح حقائق الأمور من كافة الجوانب.
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