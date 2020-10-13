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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:20 م
رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد
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شمس يونس
تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم "الثلاثاء"، بحضور الدكتور يوسف محمود عميد الكلية، والدكتور أحمد محي حمزة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020-2021م،

كما تابع سير الامتحانات العملية لطلاب سنوات النقل وامتحانات الدراسات العليا ، ذلك للتأكد من اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية. 

وخلال جولته التفقدية قام رئيس الجامعة بالمرور علي مقار اللجان المختلفة ، كما تحدث مع مجموعة من الطلاب واستمع إلي متطلباتهم. 

وأكد رئيس الجامعة علي تذليل كافة العقبات أمام الطلاب طول فترة الامتحانات وتوفير الكمامات والمواد المطهرة. ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات العملية لطلاب سنوات النقل بكلية الفنون الجميلة بأقسامها المختلفة بدأت في الأول من أكتوبر الحالي ولمدة أسبوعين.

الجدير بالذكر ان الجامعة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية قبل بدء الامتحانات وسوف تستمر حتي نهاية الامتحانات 

كما قامت الجامعة بتخصيص غرفة عزل للطلاب في حالة وجود أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أو في حالة ارتفاع درجة حرارة أي طالب أو طالبة، ذلك حرصا من جامعة الأقصر علي سلامة أبنائها الطلاب.
رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور
رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور
رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور
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